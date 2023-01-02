多地全力以赴做好重症患者救治

随着新冠病毒感染者人数增多，一些地方迎来重症救治高峰，ICU压力猛增，重症患者救治成为当前工作的“重中之重”。统筹调配医疗资源，扩容医院重症床位，医护人员24小时昼夜不舍……连日来，医护人员争分夺秒抢救生命，全力救治重症患者。记者在北京、黑龙江、山西等地多家医院进行实地探访。

扩充床位 全力救治每一位重症患者

随着疫情防控措施优化调整，新阶段防控主战场逐步转移到医疗救治上来。国家卫健委多次强调，要求医疗机构严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不得以任何理由推诿或拒绝新冠病毒感染者就诊，满足患者就医需求。

近一段时间，发热门诊的诊疗需求增加比较快，供需矛盾比较突出。国家卫健委采取了一系列措施满足患者诊疗需求。“收治病人是我们当前的第一要务。”目前，北京协和医院、北大医院、人民医院、中日友好医院、朝阳医院等急诊数量超出往常约一倍，医院尽最大可能增设床位、调配医护，持续开展专业医护人员重症理论和实操培训，确保重症需求增加时能够迅速“顶上”。

山西白求恩医院重症医学科病床从30张增加到54张；北京朝阳医院组建综合救治病区，累计收治重症患者500余名；哈尔滨医科大学附属第一医院按照综合诊疗结果，将病情平稳的患者尽快转出重症病床，加快重症床位周转。

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，一些正在经历重症救治高峰的省份正进一步扩容和改造定点医院、亚定点医院，增加二级医疗机构的重症资源，重点拓展三级医院的重症医疗资源，尽全力满足更多危重患者需求。

北京协和医院副院长杜斌等重症救治专家表示，在救治过程中，对有重症风险的患者进行早期识别、早期治疗至关重要。我们要把重症救治资源用在最需要的人身上，更好地保护人民生命健康。

分秒必争 只为早日渡过危险期

争分夺秒抢救生命的急诊，是当前医疗救治的另一“重地”。“马上救治，快！”一名哈尔滨市民在感染新冠病毒后，出现心慌气短、呼吸困难等症状，迅速发展成心源性休克，危及生命。急危时刻，哈尔滨医科大学附属第二医院立即开辟绿色通道，心内科主任于波团队第一时间进行快速诊疗，为患者使用ECMO机器代替心肺功能，终于渡过危险期。

面对严峻挑战，医护人员昼夜不舍，坚守在重症救治一线。病床前的监护治疗仪器，不时发出“滴滴滴”的提示音。记录患者信息、检查生命体征，调整呼吸机参数，为他们翻身、排痰、调整补液速度……在山西白求恩医院重症医学科，医护人员紧张而有序地忙碌。“我们不是一个人在战斗，有医院强大的后盾，一定能够渡过艰难时刻。”医院重症医学科护士长武文静说，医护人员全员24小时待命，病区满负荷运转，守护好生命最后一道防线。

关口前移 最大程度化解高峰

为进一步做好患者诊治分流工作，当下各级医疗机构都行动起来，为重症救治发挥好兜底保障作用。

“我们发起了总动员，尽可能将风险关口前移。”黑龙江省哈尔滨市延寿县人民医院副院长孙万新说，当地组织各乡镇干部、村干部、村医等，对高龄、有基础疾病等高风险人群进行网格化管理，每天通过微信、电话等方式进行健康监测，一旦有重症风险立即和医院联络，重症患者及时向三甲医院转诊。

目前，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心建成发热诊室（门诊）占比45%，建设具有预检分诊功能的发热哨点占比52%。“以往，我们要求医生在48小时内回复，现在是10分钟之内回复，问诊人数从原来一天20多个增长到100多个。”黑龙江省医院互联网医院主任尤敏介绍，互联网医院开通新冠门诊、发热门诊等服务，实现无接触就诊。

文/新华社 供图/视觉中国