患心脑血管等基础病老人更应接种疫苗

为什么高龄老年人合并肺部感染更容易引起重症肺炎？患有呼吸道系统疾病的老年人能否接种新冠疫苗？哪些情况下需要去医院拍片做检查？患有心血管疾病的老年人感染后居家照料需要注意哪些？12月30日，北京胸科医院呼吸科主任叶寰和北京安贞医院心血管内科主任医师史冬梅接受媒体采访，就合并相关基础病的老年人，尤其是高龄老年人的新冠防护要点给出了详细建议。专家提示，患有慢性呼吸道疾病的老年人，以及心脑血管疾病患者，更应积极接种新冠疫苗，以加强防护。

慢性呼吸道疾病患者稳定期 鼓励尽早接种疫苗

高龄老人在肺部感染后为何更容易引起重症肺炎？叶寰解释，究其原因是由于高龄患者免疫机能下降，组织修复能力下降，细胞衰老导致细胞增殖和分化能力降低，加之患者机能衰退，组织修复缺乏充足的物质补充。此外，高龄患者呼吸道保护能力下降，致使患者排痰功能障碍，更容易发生误吸从而加重肺部感染。高龄患者发生肺炎后如长期卧床，凝血功能下降，容易发生血栓，从而发展成肺栓塞、脑梗塞、心肌梗塞等严重的栓塞性并发症，危及患者生命。因此，这部分人群尤其要做好防护。

接种新冠疫苗是保护老年人群，尤其是高龄老人的重要手段。患有慢性呼吸道系统疾病，如老慢支、哮喘、肺结节等老人，是否可以接种新冠疫苗？叶寰说，这部分人群是接种疫苗的重点人群，应尽早接种。不过，当处于上述疾病急性发作期时不适合接种疫苗，等病情稳定时，可以接种疫苗。需要提醒的是，对于疫苗成分有过敏史的人群不能接种疫苗，一定要看清楚疫苗接种禁忌症。此外，目前接种疫苗的人群中，没有发现接种疫苗后导致肺结节增加以及肺癌发生的情况。

肺癌晚期患者可能正在进行放化疗、靶向药治疗，能否接种新冠疫苗？肺结核患者能否接种新冠疫苗？叶寰表示，目前没有任何循证证据证明这些人群不能接种疫苗。这类病人身体较弱，是新冠感染后重症的高风险人群，应考虑提前接种疫苗，预防重症风险。

出现下列相关情况 应当及时就医

感染新冠后，很多人担心出现肺炎，需不需要去拍片子？叶寰说：“我们在临床中确实发现，并非核酸转阴就完全没问题了，有些病人即使核酸转阴，病情可能还在进展，在十几天后仍会出现肺炎，甚至是重症肺炎。”

已经得了肺炎会有什么症状？对此，叶寰表示，肺炎在前期是有一定预兆的，比如咳嗽越来越剧烈。大多数新冠患者咳嗽三四天后症状会逐渐缓解，但有些病人咳嗽非但不缓解，而且越发剧烈，有的患者整宿咳嗽，甚至不能平躺，也有的会出现呼吸困难，行动耐量下降，这些患者都存在肺炎风险。有的病人血氧饱和度可能已经低于93%，甚至低于90%，此时很有可能已经出现了肺炎，甚至导致肺功能损伤，需引起关注。

“如果有上述情况发生，再结合患者的基础疾病、超高龄等情况，就是风险人群，应及时就医、做肺部CT检查，明确是否有重症肺炎发生。不过，大多数的肺炎都是普通型，一般来说，整个肺部炎症在一个月之内应该能得到明显吸收，临床症状在三周之内能得到缓解。”叶寰说。

老人家中可自备

血氧仪和血压计

从临床角度看，患有心血管疾病的老年人群，感染新冠病毒后转化为重症的风险有多大？对此，史冬梅表示，在新冠面前，老年人是弱势人群，也是受新冠影响最大的人群，重症比例比年轻人高很多，二次感染的风险也比年轻人高许多，因此需要特别引起重视。患有心血管疾病的老人感染新冠病毒可能使稳定的心血管疾病变为不稳定，因此应尽量避免感染新冠。

“不过，如果感染了，还是希望大家坦然面对，不要过于紧张害怕。”史冬梅提醒居家观察的老人和家属，发病过程有发热、全身肌肉和咽部疼痛，后期出现咳嗽、咳痰等情况都是疾病的过程，但是老年人特别是高龄老人有时反应并不强烈，出现低热且体温很快恢复正常。对于发热、肌肉酸痛、咳嗽等症状，可积极退热、适当增加饮水，使用止咳祛痰药物等。

此外，史冬梅还提醒，家属和陪护要注意老年人的血压、心跳情况，注意他们是否有憋气缺氧症状。家里可自备血氧仪和血压计，同时也可自备家庭制氧机，轻度缺氧患者可在家中吸氧。如果血氧呈不断下降趋势，甚至降到90%以下，或老人不适感加重，须去医院进一步诊治。

心脑血管疾病处于稳定期 都可接种疫苗

患有高血压、心绞痛、冠心病等的老年人在疫苗接种前后需要注意什么？对此，史冬梅表示，处于上述疾病稳定期均可接种疫苗。“除非急性发作期，患有心脑血管疾病只要病情稳定都鼓励接种并全程接种疫苗。”史冬梅说，此外，患有瓣膜疾病，做过冠心病支架术或搭桥术后，以及先天性心脏病手术、射频消融术、起搏器术后，甚至是脑血管支架、外周血管支架术后无并发症及无心衰发作的患者进入稳定服药阶段也可以接种新冠疫苗。

史冬梅提醒，老年人在接种疫苗前应按时服药，放松心情，保持好睡眠，如实将自己的身体状况告诉接种医生。接种后要关注是否发生心血管疾病相关症状，如心绞痛、胸闷气短等，以及相关指标如血压、心率等的变化，一旦有明显不适要及时到医院就诊。文/记者 蒋若静