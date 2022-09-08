当心 秋凉心血管易“闹事”

“一场秋雨一场凉”。由于秋季气候多变，往往让人不易适应，一些疾病趁机而入。对于心脑血管病人来说，更需要根据气候变化多加保养，合理用药，防患于未然。

“多事之秋” 心脑血管病易高发

一般而言，秋冬季节是心脑血管疾病的高发季节，在天气由热朝冷过渡的秋季，人体新陈代谢缓慢，由于皮肤和皮下组织血管收缩，周围血管阻力增大，就容易导致血压升高。心脑血管病人身体受冷空气刺激，血管骤然收缩，易导致血管阻塞，血流供应中断，血液流通受阻，使血管内的毒性物质不易排出，从而诱发心脑血管疾病的发作和复发。

在我国，心脑血管疾病具有“发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高、并发症多”的特点，目前我国心脑血管疾病患者已经超过2.7亿人，每年死于心脑血管疾病近300万人，占每年总死亡病因的51%。随着生活水平的提高和生活节奏的改变，被称为“富贵病”的“三高症”（即高血压、高血糖和高血脂），患病率逐年增高，而且呈低龄化方向发展的趋势，因“三高症”导致的心脑血管病发病率和死亡率也逐年上升。

预防必不可少 治疗还得靠药

心脑血管病人的防治有三大要诀：合理膳食、适量运动和科学用药。前两者的作用重在预防，而后者是治疗的关键所在。根据心脑血管病人的病因、病情，一般可以选用以下常用药物。

高血压 目前用于降压的药物主要有以下五类，即β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂、钙拮抗剂、利尿剂。

心绞痛 目前临床治疗心绞痛应用最广泛的药物是硝酸酯类、β受体阻滞剂和钙离子拮抗剂；其他还包括血管紧张素转换酶抑制剂、抗血小板及抗凝剂和他汀类。

心力衰竭 常规治疗包括联合使用三大类药物，即利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂、β受体阻滞剂。

此外，一些中药在防治心脑血管疾病方面有较好的作用。常用防治心脑血管疾病的中成药有速效救心丸、脑心通、心脑清软胶囊、通心络胶囊、复方丹参滴丸等。

日常重在保养 谨记四条守则

科学的生活方式对于预防心脑血管疾病来说很重要，因为有些心脑血管疾病患者往往存在吸烟、酗酒、熬夜、久坐不运动等不良生活方式。预防心脑血管疾病在日常生活中应注意以下几个方面：

合理饮食 饮食一定要营养搭配合理，吃饭定时、定量，不暴饮暴食。避免高盐、高脂饮食。秋冬进补要根据个人的体质，最好在中医师的指导下辨证进补。

戒烟限酒 烟对心血管系统影响较大，应当戒烟；适当饮酒对心血管系统有一定帮助，但一定要限量，切不可过量。

适当运动 适当运动能让心脏保持相对平稳的运行状态，建议通过“心跳次数达到170减掉年龄”公式把握合适的运动量。心脑血管疾病患者可选择散步、慢跑、骑自行车、打太极拳等运动。心脑血管疾病患者当运动过快或运动突然停止以及一些其它的疾病或因素的影响时，会造成心肌缺血，轻者会心跳突然加快、面色苍白、浑身无力、四肢发冷、出现房颤；重者会在短时间内造成猝死。

心理平衡 焦虑、过度疲劳或紧张状态能引起血管痉挛，导致心血管疾病发生，如心肌梗死、脑梗死。情绪激动更是心脑血管病的大忌。因此应心平气和，保持良好的情绪和愉快的心情，让身体的免疫机能处在最佳状态。

文/邬时民