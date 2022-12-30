扩充发热诊室、加大药品采购……河北、黑龙江等地加强县城、农村防疫保障

近期，县城、农村地区群众就医和防疫物资、药品供给问题牵动人心。记者在河北、黑龙江等地采访了解到，通过整合医疗资源，扩充发热诊室，成立家庭巡诊小分队等，同时畅通渠道，加大药品采购，多地努力构筑县城、农村这一医疗卫生服务的“最后一公里”防线。

整合资源扩充发热诊室 让群众在家门口能看上病

在河北安平县中医院住院的鲁素显告诉记者：“一周前，家人把我送到中医院发热门诊，确认感染了新冠病毒，而且症状严重。医院立即通过发热门诊绿色通道给我办了住院，现在我的情况已经好多了。”

安平县中医院院长李士超介绍，医院药品储备充足，为发热病人配置了轻症、重症两种针对性中药处方予以治疗。对呼吸困难、高热不退的重症患者，通过绿色通道办理住院治疗。“我们还通过网上预约方式开展咨询问诊和送药，患者在我们的微信公众号上留言说明症状后，医生开具处方并送药到家，方便群众就医。”

家住河北唐县白合镇东唐梅村的村民邢畔好，患有“尘肺”多年，近日憋喘、咳嗽等症状加重，来到白合中心卫生院就诊，目前症状明显好转。“以前有病都要到县城医院，现在家门口就能看好病。”邢畔好说。

唐县统筹全县医疗资源，发挥紧密型县域医共体作用，基本实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”就医格局。目前，唐县6家二级医疗机构全部设置发热门诊，20家乡镇卫生院全部建立发热诊室，345家村卫生室、23家小区卫生站、19家民营医院、99家个体诊所全部提供防疫对症诊疗服务。

在河北成安县，针对发热门诊人员密集的情况，医院将发热门诊搬到了大街边。

“我们组建了精湛的医疗团队，为患者提供各方面医疗服务。同时把药房也开到马路边，备足了四类药品，方便群众拿药。”成安县中医院党支部副书记陈文俊告诉记者，医院抽调中医内科、外科、妇科、儿科等科室技术骨干16人组建发热门诊团队，并开通两部热线电话，实现24小时接诊。

成立家庭巡诊小分队 更近距离服务基层群众

这些天，河北省大名县成立了家庭巡诊小分队，由县级医院牵头、各乡镇卫生院参与，实行包村包户的形式，解决基层群众就医问题。

翟大龙是大名县中未城村卫生室负责人，担负着中未城村70余户、331人和许堤村230余户、591人的线上诊疗工作，忙的时候每天会接到200多人次的电话或者微信问诊，经常是刚放下听诊器，又拿起手机为群众进行视频诊疗。

河北省安平县卫健局基层科科长弓红亮介绍，该局组建了245支家庭巡诊小分队，覆盖县内全部230个行政村和15个社区。小分队成员由乡镇或社区包联干部、村或社区干部、基层医务人员组成，已全部行动起来，开展入户随访服务。

在距离县城最远的程油子乡中佐村，家庭巡诊小分队医务人员肖冲说：“目前治疗感冒、发烧及抗病毒的药品并不缺，每家都有。我们重点关注65岁以上、有各类慢性病的人群，他们的子女很多在外打工，有些是孤寡老人。通过走访了解情况，留下联系方式，群众有入院就医等需求就第一时间联系车辆送往县城医院。”

中佐村68岁的村民张铁环说，村里有4家门诊，他患有高血压，常年自己居住，但并不担心，有小病就去门诊或叫小分队的医生来家里看病。

“唐县组建了家庭巡诊小分队356支，共计1235人，提供健康监测、健康咨询、用药指导、协助就医等服务，基本实现了县域巡诊服务全覆盖。”唐县卫健局副局长刘文明说。

“农村居民是当下疫情防控的重点人群，也是我们服务的重中之重。”黑龙江哈尔滨市南岗区副区长李京介绍，南岗区在发热诊室、乡镇卫生院和村卫生室正常开诊的同时，做好重点人群家庭医生签约服务，实现重点人群分级分类诊疗，对新冠病毒感染者进行随访，落实双向转诊等服务。

拓宽渠道确保药品供应 优化销售免费送药让更多群众用上药

在河北魏县龙城医药天安大道东段药房里，居民张华帅很快拿到了退烧药。“现在买药很方便，需要的药基本上都能买到。”张华帅说。

“前段时间，退烧、清热解毒、感冒、止咳等药品比较紧缺，特别是退烧类的布洛芬，我们采取了限购拆零销售，根据病情按量售卖，保证更多群众能及时用上药。”店员徐丽宁说，目前药品供应充足，市场需求量也有所下降。

魏县市场监督管理局副局长陈昱宏介绍，前期为保障市场药品供应专门召开座谈会，对进药渠道不畅通的，牵线搭桥，打通药房与药企的供需通道。

在河北省武安市，布洛芬、抗原试剂盒一度出现供应紧张。“武安市加强连锁药店等大型药品销售企业跟货源地联系，加大调运力度。在做好原有稳定对接的基础上，进一步拓宽供货渠道，确保药品稳定供应。”武安市市场监管局局长张凤斌说。

安平县百信医药公司在县城有17家连锁门店，近几天来门店买药的顾客少了很多，外出送药的工作人员十分繁忙。公司质量管理经理李伟说：“目前我们有30多名职业药师在线上开展工作，主要是审核顾客的处方以及用药安全咨询。线上药品有3000多种，24小时接收订单。”

为满足村民用药需求，27日，哈尔滨市南岗区卫健局为红旗满族乡、王岗镇发放了20万份退烧消炎药品。这些药品物资直接分发到各村卫生室，由工作人员拆零、分装后，居民可凭身份证、医保卡等免费领取。

南岗区红旗满族乡调动多方力量，筹备抗原检测试剂、口罩、防护服、消毒液等物资。连日来，乡镇干部开展“敲门行动”，为辖区内65岁以上老人、低保、特困、残疾等重点人员发放“爱心药包”，并讲解药品疗效、服用方法和注意事项。

“现在不好买药，没想到村里给发了爱心药包。”寒冬时节，在红旗满族乡东升村，气温降至零下十几摄氏度，村民刘业文觉得心里暖烘烘的。“爱心药包里有退烧、止咳药品以及药品说明书、居民健康管理明白卡，很贴心。”