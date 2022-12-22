河北：家庭巡诊小分队守护健康

“目前，俺妈已转阴，妻子的身体也很健康。”12月21日，河北省邯郸市峰峰矿区新坡镇王庄村村民王强那颗揪着的心终于放下了，言语间感慨不已。

就在几天前，王强一度很紧张。为啥？因为其母亲身体出现了发热症状，而此时妻子孕期18周。如何既做好对母亲的护理，又防止交叉感染？面对难题，王强一下子慌了神。情急之下，他拨通了村家庭巡诊小分队的电话。“不要急，我先给你讲清防护注意事项。待会儿我就带着药品过来！”村家庭巡诊小分队医生李平海在电话中快言快语。不到十分钟，身背药箱的李平海已风风火火出现在王强家中。

“每位村民都在巡诊网格内，我跟村干部王丽组成一组，负责村东163户村民，群众有需求，我们不分昼夜做到15分钟内马上到。”李平海说。

“目前，家庭巡诊小分队已覆盖全市所有乡村（社区）。”邯郸市卫健委副主任周海英说，为保障群众身体健康，满足群众居家就医需求，12月6日以来，卫健部门科学配置医疗力量，以乡镇（街道）、村（社区）为单位，依托乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站），组织9425名医务人员和村、社区干部，组建了4186支家庭巡诊小分队，为居家群众提供健康科普、心理疏导、随访巡诊、上门送医送药、研判病情、信息上报、协助转诊等医疗服务保障。

如今，笑容又回到王强憨厚的脸上。“随着症状的变化，我母亲需要吃啥药、我媳妇怎样预防，随时问李医生就好。”

“强子，你电话要的酒精，还有一些常用药，我挂门上了，有啥事给我打电话。”瞧，一大早，李平海就与他的家庭巡诊小分队又来巡诊了。如今，4186支家庭巡诊小分队正以繁忙的脚步编织着一张横到边、竖到底的网格，全力以赴保障着群众的身体健康和生命安全。