直播预告：新冠感染怎么办？“线上问诊”在身边

近期，人民好医生客户端应网友需求，特别推出《个人防疫手册》，持续科普基本防疫知识，帮助大家解疑释惑，做好自己健康的第一责任人。

为进一步解答大众对于疫情防控科普知识和家庭成员健康的相关疑问，人民网·人民好医生客户端推出人民好医生“健康晚八点”栏目，邀请各地公立三甲医院相关专家，针对大家在面对疫情时遇到的健康问题，进行在线解答和互动交流，力争做您家庭健康的顾问。

我国疫情防控进入新阶段，面临新形势、新任务，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。新冠病毒感染患者快速增多，各医疗机构无疑是承受压力最大的地方。为积极应对可能出现的就诊困难，缓解实体医院就诊压力，12月30日20:00，“健康晚八点”邀请北医三院互联网医院办公室副主任张珂，详细讲解互联网医院在缓解实体医院医疗服务压力中的作用。

专家介绍：

张珂，北医三院互联网医院办公室副主任、耳鼻喉科副主任医师、副教授。任中华医学会激光医学分会耳鼻喉与口腔学组委员；中国医师协会显微外科医师分会耳神经及侧颅底专业委员会委员、中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科医师分会听力学组委员等。

提问方法：

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