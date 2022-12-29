能缓解“肥胖和糖尿病”的减重与代谢手术，你了解吗？

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

12月29日15:00，安徽医科大学第二附属医院普外科主任兼胃肠外科主任医师汪泳将做客直播间，和大家聊聊“肥胖和糖尿病”的减重与代谢手术。

专家介绍：

汪泳，安徽医科大学第二附属医院主任医师、教授、博士生导师、 普外科主任。国际肥胖与代谢病外科联盟（IFSO）委员；中国医师协会代谢外科学组委员；中国抗癌协会大肠癌专业委员会委员；安徽医师协会减重与代谢外科专业委员会主任委员；安徽医师协会ERAS专业委员会副主任委员；中国NOSES联盟安徽分会理事长；华东六省一市微创外科联盟委员；安徽省医学会胃肠专业委员会委员；中国医师睡眠专业委员会委员；《中华肥胖与代谢病电子杂志》编委。

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