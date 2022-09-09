白内障手术医患沟通很重要（名医讲堂）

“今天去医院检查，大夫说我得了白内障，听说手术可简单了，几分钟就能做完。”接到老家亲戚这样的电话，我作为一名眼科大夫有一点惊讶，可细想想也有几分道理——点几滴麻药就能做，手术切口不到3毫米，术中基本不出血，这样的手术算不算小手术？

说它“小”，可能体现在损伤小、时间短、恢复快上，但白内障手术发展了近3000年，而且在近数十年里出现了技术飞跃，时至今日仍在不断发展更新，从专业角度讲，绝对不是“小手术”三个字就能概括的。几分钟的白内障手术，其实是人类几千年医学发展的结晶，也是手术高度精细化、操作高度规范化的体现。

所谓白内障，就是眼睛里的晶状体混浊了，阻挡了光线，好比眼前蒙着一层纱，导致视力严重下降。治疗方法是通过手术把混浊的晶状体切除。具体来说，就是先采用超声乳化的方法将晶状体打碎后吸出，然后眼内放入一个人工晶状体。多数情况下，人工晶状体是必须放的，因为晶状体是眼内的一个凸透镜，手术后如果不装一个人工晶状体，就会形成高度远视，看不清楚东西。

一个白内障手术实际分了两部分，一部分是吸出混浊的晶状体，另一部分是植入人工晶状体，成功与失败实际就在毫厘之间，容错率很低。所以不论术前还是术后，医生与患者之间的无间配合是手术成功的关键。

那么，患者怎么做才能尽量配合好手术医生呢？

首先，做白内障手术，宜早不宜迟。如果检查后发现视力下降确实是白内障导致，而且确实由于视力下降影响到了正常生活，就需要考虑接受手术治疗。拖得越久，白内障越“熟”，手术只会越难做，术中和术后出现各种问题的概率也会大大增加。

其次，术前要和医生达成一致目标。白内障手术虽然可以清除遮挡光线的混浊晶状体，但视力最终能提高到什么程度，还取决于眼部其他组织，尤其是负责感光的视网膜。如果术前就存在其他眼部问题，术后视力很可能不会很好。手术医生在术前一般都会有大概的心理预期，患者要通过和医生充分沟通了解自身情况，避免预期过高，造成术后的心理落差。

第三，术前要控制好其他基础疾病。如果患者有各种全身性基础疾病，比如糖尿病、高血压、冠心病等，术前一定要去相关科室就诊，将病情控制好。虽然白内障手术只需几分钟就可完成，但如果患者血压过高，或者心脏有问题，就暂时不适合接受手术。糖尿病患者如果血糖控制不佳，也会影响术后切口愈合，增加手术感染风险。

很多人非常关心人工晶状体的选择，目前各种高端人工晶状体的使用越来越多，那是不是越贵越好呢？还真不是。

高端人工晶状体一般是指有特殊功能的人工晶状体，比如双焦点、三焦点人工晶状体等。相比于传统的单焦人工晶状体，多焦点人工晶状体可以同时解决患者看远和看近的问题。简单来说，传统单焦人工晶状体就好像鱼和熊掌，只能选其一。看近清楚了，看远就需要戴镜；看远清楚了，看近就要戴花镜才清楚。但多焦点的高端人工晶状体可以同时兼顾看远和看近。

高端人工晶状体的使用是有前提的，有些人的眼部条件不适合这些类型的人工晶状体，强行使用可能会出现严重的术后视觉异常，得不偿失。所以选人工晶状体，合适即最佳。术前，患者要就人工晶状体的选择和医生充分沟通，把自己的生活需求告诉医生，再结合术前眼部检查结果，共同选择一款最适合自己的人工晶状体。

白内障手术后，患者同样不可掉以轻心，尽量不过度用眼，遵医嘱、点眼药，多数患者的视力都可以得到改善。

（作者为北京大学人民医院眼科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 19 版）