探索睡眠健康管理新模式 助力睡眠产业高质量发展

人民网北京12月28日电 近日，第二届人民健康大会“建设健康企业 提升服务水平”平行主题论坛在线上举行。论坛由人民健康主办，中华预防医学会、中国健康教育中心、国家心理健康和精神卫生防治中心、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、国家体育总局体科所提供学术支持。

该场平行主题论坛设置了三场圆桌讨论会，分别以“完善机制建设，解决服务难点，促进健康企业发展”“科学减重，促进健康”以及“全方位构建中国睡眠管理体系”为主题，深入探讨健康企业建设与健康管理水平提升相关内容。

在“全方位构建中国睡眠管理体系”圆桌座谈环节，中国工程院院士、国医大师王琦，中国睡眠研究会会长黄志力、世界中医药联合会睡眠专业委员会主任委员孙书臣，中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员、清华长庚医院主任医师叶京英，中国老年学和老年医学学会副会长高和，麒盛科技股份有限公司董事长唐国海，中关村大数据产业联盟健康元宇宙专委会主任刘鹏参与座谈，中国老年学和老年医学学会睡眠科学与技术分会副主任委员于剑扉担任本场圆桌主持。各位嘉宾从不同角度，表述了自己对于提高睡眠健康意识、提升睡眠健康管理水平的建议。

王琦院士指出，良好睡眠、合理膳食营养和充沛体能是健康的三大基石。睡眠不足还可导致认知功能下降、情绪和心理障碍、心脑血管和代谢相关的疾病高发、机体免疫失调肿瘤性疾病患病率增加和容易患感染性疾病。睡眠受机体疾病、精神和心理状态、社会环境、工作和职业特点、自然和地理环境的多重影响。睡眠环境科学和睡眠医学研究已成为现代睡眠科学研究的两大支撑点。在睡眠医学方面，今天我们提出一个新的话题，就是将体质引入睡眠医学研究。体质调控可实现睡眠障碍的个性化治疗，并可实现睡眠障碍的治未病，为睡眠障碍提供新的认知和治疗路径。睡眠医学和睡眠环境科学在最近20余年在中国有了长足的进展，但距离人民对睡眠健康的日益增长需求仍有很大的距离。正是基于上述原因，由中华中医药学会中医体质分会、中国睡眠研究会、中国医师协会睡眠医学专业委员会、中国老年学和老年医学学会睡眠科学与技术分会、世界中医药学会联合会睡眠医学专业委员会联合发起了《全民睡眠健康促进行动（2023-2030年）》。行动由医学、数字科技和健康农业领域的三位中国工程院院士挂帅，国内著名睡眠医学基础与临床专家参、睡眠环境工程学专家和生物工程学专家参与，技术资源雄厚。行动同时，得到了麒盛科技、正阳科技和数字化网络平台的产业支持和技术支持。下一步，行动将重点聚焦睡眠健康领域六项内容，精心组织、分步实施，梯次推进。

黄志力围绕睡眠医学面临的问题展开阐述。他提出，睡眠医学需要解决三大问题，一是睡眠的功能，二是睡眠觉醒的调控机制，三是睡眠障碍的病因。睡眠障碍中最突出的疾病是失眠。治疗失眠症，首先要督促患者建立良好的健康生活方式，其次还可以辅助药物治疗、物理疗法、中医中药以及综合治疗。黄志力特别指出，中医中药治疗睡眠障碍在世界范围内被广泛认可。同时，他也建议应参照现代医药研究的先进经验，理工医融合，中西医结合，推动中医药走向世界，为全人类的睡眠健康服务。

孙书臣认为，睡眠问题与生活习惯、受教育程度、工作特点有着密切联系。充沛的精神、高效的工作及健康的体魄，均基于良好的睡眠。他指出，应对我国睡眠疾患现状，应推动系统治疗规划。首先应加强睡眠健康的科普宣传，提高公众对睡眠重要性的认识和对睡眠疾患的了解，其次针对性选择中医药特色的诊断和评价方法，建立起中西医融合的睡眠健康的管理体系。

叶京英围绕睡眠专科医生的培养发表了看法。她提出，睡眠监测专科技师的培养是一件任重道远的工作，建议将培训开展到基层，方便患者在更大程度上就近医疗。

高和讲述了“如何全方位构建全民睡眠健康管理体系”。他提出，全方位睡眠健康管理体系建设的目的，一是要让大众了解睡眠环境科学知识，树立自己是健康的第一责任人的理念；二是推动睡眠环境科学特别是中国特色睡眠医学的建设，为国人睡眠健康需求提供更多更好的产品与优质服务。

刘鹏重点讲述了如何在睡眠健康体系中构建数字化网络。他认为，打造数字化网络首先要建构一个面向3亿人甚至更多人群的健康睡眠保障和服务体系平台；其次，通过数字化平台为每个用户提供个性化的服务；再次，丰富服务内容和服务品类，真正让健康睡眠行动成为全民性的行动。

唐国海介绍了“中国睡谷”的探索。他提出，“中国睡谷”旨在为睡眠健康问题提供多种、多元的解决方案。作为“中国睡谷”的参与者，麒盛科技拟通过资本方式发起一支睡眠数字疗法基金，希望吸引更多同行投入到保障全民睡得好、睡得早、睡得舒服的行列中来。

于剑扉在本场圆桌座谈会的总结发言中说，本场座谈会开拓了行动组织工作的视野，有助于大家更深入地了解全民睡眠健康促进行动的意义。他呼吁大家团结协作，向大众传播普及睡眠科学知识，共创中国睡眠科学联盟，助力全民睡眠健康。