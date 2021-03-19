迎接第21个“世界睡眠日” 专家呼吁：良好免疫源于优质睡眠

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼） “良好免疫源于优质睡眠。睡得好，心情会更加愉悦，幸福感更强；睡不好，则可能导致各种疾病的产生。”中国医师协会副秘书长石丽英表示。3月19日，在第21个“世界睡眠日”即将来临之际，由中国医师协会睡眠医学专业委员会主办、飞利浦支持的2021世界睡眠日新闻发布会在京召开，旨在唤醒大众重视睡眠健康, 改善睡眠质量，提高健康水平。

近年来，由于生活节奏加快，睡眠障碍日益普遍，已成为干扰人们身心健康的重要社会和民生问题之一。中国医师协会睡眠医学专业委员会陆林院士在接受人民网专访时表示，工作压力大、过度使用电子产品、睡眠时间减少，以及烟、酒、茶、咖啡等摄入过量，这些都会导致睡眠障碍，引发焦虑症、抑郁症等心理疾病，而且高血压、糖尿病甚至癌症的发病率也会明显提高。“良好的睡眠是维持机体正常免疫机能的重要因素之一，睡眠不足或睡眠紊乱，将会导致机体的免疫功能显著降低，甚至体内正常菌群也可能造成致命的感染。所以，充足和良好的睡眠是我们人体正常免疫防御能力的重要保证。”陆林说。

“我们每个人都是自己的第一责任人。”陆林呼吁，要不断提高大众的睡眠健康意识，培养良好的睡眠心态，形成适合的作息习惯，在遇到睡眠问题时，积极进行科学评估和专业干预。

结合临床实践，中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员叶京英介绍说，一般情况下，治疗睡眠呼吸障碍患者有四种治疗方式，即改变生活方式；佩戴呼吸机；接受手术；佩戴口腔校正器。愈后五年回访证明，改变生活方式是患者综合受益最高的。“掌握正确的卫生健康知识，保持健康生活方式，提高对疾病的预警，提高自身免疫力，才能实现我的健康我作主。”叶京英说。

飞利浦睡眠呼吸业务大中华区总经理孙亮表示，面对日益复杂的睡眠问题，我们期待与多方携手，加强睡眠呼吸疾病的科普教育，助力全民健康睡眠，享受美好生活。

报告显示运动与睡眠质量正相关。人民网记者 乔业琼摄

会上，中国医师协会还发布了《国内外睡眠与睡眠疾病状况的报告》。数据显示，从入睡时间上看，女性早于男性，其中18-30岁入睡最晚；从睡眠时长上看，女性高于男性，男女的睡眠时长随年龄变化趋势不同；从睡眠质量看，女性高于男性，25-50岁睡眠质量最低。从运动与睡眠之间的关系看，运动量与睡眠质量正相关，运动2小时以上，睡眠质量显著增加，室外运动比室内运动效果更好；但如果在睡前1小时内进行运动，睡眠质量最低。