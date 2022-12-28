第二届人民健康大会平行主题论坛在线上举行

人民网北京12月28日电 近日，第二届人民健康大会“预防近视 清晰视界 光明未来”平行主题论坛在线上举办。论坛由人民网·人民健康主办，中华预防医学会、中国健康教育中心、国家心理健康和精神卫生防治中心、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、国家体育总局体科所提供学术支持。

党中央、国务院高度重视眼健康保护工作，不断出台和完善眼健康规划，加强眼健康管理体系、技术指导体系和服务体系建设，呼吁全社会共同行动，强化预防近视的理念和措施，为孩子创造清晰光明的“视界”。

在平行主题论坛上，中华预防医学会副秘书长张伶俐，中国教科院体育美育教育研究所所长吴键，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长、党委书记丁钢强，温州医科大学眼视光医学部主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳，首都医科大学附属北京同仁医院副院长、眼科学院副院长魏文斌，北京市疾病预防控制中心学校卫生所所长、国家卫健委学校卫生标委会副主任委员郭欣，国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心主任徐建方，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇，北京大学人民医院眼视光中心主任医师王凯，首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉，首都医科大学附属北京同仁医院眼科医学视光科主任张丰菊，温州医科大学附属眼视光医院副院长陈浩，黑龙江省眼科医院副院长、黑龙江省儿童青少年近视防治和视力健康管理专家委员会主任委员崔海滨，北京第二实验小学涭水河分校书记、校长何建雯，先后发言。

张伶俐在开场致辞中提到，她非常赞同第二届人民健康大会所提出的“预防先行”以及“协力构建”健康中国的理念。这个理念体现在本次主题平行论坛上，就是8个字——“预防为主”“综合防控”。“近视防控”工作中“防”是“控”的前提，医院、学校、家长应该将更多的关注和资源投放到“预防”的工作上，这也是中华预防医学会的工作宗旨。在助力保护眼健康的行动中，中华预防医学会成立了公共卫生眼科学分会，通过举办全国公共卫生眼科学术大会和其他年度活动，进行健康科普、公共卫生服务，同时为基层眼科医务人员提供学术交流的平台。

吴键以《基于社会环境变化的学生眼健康宣传教育的策略》为题，介绍了学生眼健康教育工作的问题与挑战，提出了他的研判与应对方案。他提出，宣传教育工作需要进一步聚焦于重点人群，需要进一步深化如何向社会普及科学知识。他认为下一步的工作要实现三个转型，一个是从粗放到精细的转型，一个是从理想到理性的转型，还有是从局部到全面的转型。

在主题演讲环节，魏文斌以《关注儿童青少年群体，预防近视从小做起》为题，提纲挈领地介绍了儿童青少年群体综合防控近视的注意事项。他特别提到了要重视近视防控的“过程”，重视从早期近视向中期发展、从“轻度”向“中重度”发展，在这个过程中要采取措施及时干预，在医生指导下用药或使用矫正器械等方式阻断这种发展演变。

他提出，预防近视要做到早预防、早发现、早控制，还要注意综合防控。早预防是要遵循三级预防的措施，对学龄前的孩子就要培养健康的用眼习惯。早发现是指通过视力筛查，及早将视力状况不好的孩子筛查出来，加强分级管理，发挥视力健康管理的效率。早控制，是让青少年增加更多户外活动时间，减少近距离用眼行为，及时矫正轻度的屈光不正、轻度的近视，严格进行眼视光的检查，防止轻度近视向高度近视发展，减少高度近视变为定型近视。

在案例经验分享环节，瞿佳介绍了中国眼谷持续推进眼视光全链条产业发展的经验。瞿佳首先系统地讲述了近视防控的重要性、必要性，接着他以“中国眼谷”的工作为例介绍了近视防控的具体工作。他介绍到，温州进行近视防控普查，为科研工作提供了基础的数据，他的团队以此为基础进行科研取得了成果。他们由此建立了综合防控策略，构建了多方联动的网格化、立体化防控的“浙江经验”。 “浙江经验”是通过儿童青少年近视防控大数据平台，通过联动眼视光医院、眼科医院和基层医院，将政府、家庭、学校、学生联系起来，全面开展学生视力健康监测，实时更新、实时预警。他还谈到，接下来要开展的重点工作包括加大力度研究近视的发病机制，推动增加户外活动、体育活动，推动对阅读环境、生活行为方式的调节以及持续地进行有针对性的科普，把科普工作做好。

第二位分享案例经验的是崔海滨，他介绍了“赋能数智化近视防控护航儿童青少年视力健康”的经验。他提到，就全国范围来说，黑龙江省近视防控工作面临比较艰巨的任务，这主要是由于黑龙江省的地理位置和气候环境导致青少年晒太阳的时间短。要克服这个不利因素的影响，做好青少年近视防控，黑龙江省的经验是建立由政府主导、专家指导、教卫协作的三位一体的近视防控新模式。这种模式由省政府牵头，依托黑龙江省眼科院成立了黑龙江省儿童青少年近视防治中心，还建设了一个黑龙江省眼健康科普馆，对全省中小学生健康数据进行统计、分析和管理。这种模式利用筛查数智化、干预精准化、管理科学化，在科普的同时做好干预。

在接下来的圆桌讨论环节，多位嘉宾分别参与了“全社会协力综合防控近视”和“正确医疗干预，矫正近视”的话题讨论。首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇担任“全社会协力综合防控近视”圆桌座谈环节的嘉宾主持人。中国疾病预防控制中心营养与健康所所长、党委书记丁钢强，国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心主任徐建方，北京市疾病预防控制中心学校卫生所所长、国家卫健委学校卫生标委会副主任委员郭欣，首都医科大学附属北京同仁医院副院长、眼科学院副院长魏文斌，温州医科大学眼视光医学部主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳，北京第二实验小学涭水河分校书记、校长何建雯等嘉宾，参加本场圆桌讨论，并先后发表了自己的观点。

北京大学人民医院眼视光中心主任医师王凯作为“正确给予近视干预治疗”圆桌座谈环节的嘉宾主持人，与温州医科大学附属眼视光医院副院长陈浩、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉、首都医科大学附属北京同仁医院眼科医学视光科主任张丰菊，共同探讨了近视干预的话题。