随着优化疫情防控各项措施的实施，预计经济秩序和社会秩序会加快恢复，这将释放出巨大的活力，促进经济循环起来、运转起来，加快向潜在增长速度靠拢

不断提升科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，我们就能更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快形成共促高质量发展的合力，推动经济运行整体好转

最近，杭州萧山国际机场格外热闹，浙江“海外抢单团”陆续回国，不仅带回了“真金白银”的订单，更有不断扩大的朋友圈，以及对市场新动向的把握、对未来发展的新谋划。从东部沿海的浙江、江苏，到中西部的湖南、四川，各地按下经济复苏“快进键”，复工复产加快、复商复市回暖，各类市场主体活力和信心得到进一步激发。随着疫情防控措施的优化和经济政策效果的持续显现，明年经济运行有望总体回升，经济活力会加速释放。

世异则事异，事异则备变。疫情发生以来，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。我们用近三年艰苦卓绝的努力，有效应对了全球五波疫情冲击，有效处置了国内100多起聚集性疫情，有效守护了人民生命安全和身体健康。过去三年我国经济年均增长4.5%左右，明显高于世界平均水平。抗疫和发展的成绩有目共睹，经得起历史的检验。中央经济工作会议提出了具有很强的年度针对性和问题导向性的“六个统筹”，其中“更好统筹疫情防控和经济社会发展”是重要一条。我们要按照中央决策部署，优化调整疫情防控政策，加强统筹衔接，有序组织实施，顺利渡过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。

最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，是我们近三年来统筹疫情防控和经济社会发展的重要策略与宝贵经验。近三年来，我们先后印发九版防控方案和诊疗方案，出台二十条优化措施和新十条措施，以战略的稳定性、措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，为经济社会发展创造了有利条件。随着优化疫情防控各项措施的实施，预计经济秩序和社会秩序会加快恢复，这将释放出巨大的活力，促进经济循环起来、运转起来，加快向潜在增长速度靠拢。正如习近平总书记在中央经济工作会议上强调的：“要统一思想、科学防控、提振信心，找到杠杆的平衡点，因时因势优化疫情防控措施。”“相信曙光就在前面。”

防疫关乎生命，发展关乎生计。北京及时调整更新保供物资品种和数量，全力保障市民就医用药需求；山东制定四批政策清单，聚焦助企纾困，不断加快新旧动能转换……近段时间各地一手抓防疫、一手抓生产，更好统筹疫情防控和经济社会发展。多地规模以上工业企业复工率达九成，全国超七成景区恢复营业，铁路货运继续保持高位运行，客流明显回升，“双12”当天全国邮政、快递企业揽收邮（快）件数量与去年基本持平……在复杂形势下保持战略定力，不断提升科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，我们就能更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快形成共促高质量发展的合力，推动经济运行整体好转。

当前病毒传染性强，但重症率、致死率显著降低，疫情防控主要矛盾发生了变化。在这种情况下，坚持审时度势，科学优化防疫措施是必要的、正确的、负责任的。疫情防控进入新阶段，困难是现实的、暂时的、难免的，需要我们更好统筹疫情防控和经济社会发展。“平稳转段”既是对公共卫生提出要求，也是对经济运行提出要求。各地方各部门要加强各类政策协调配合、统筹兼顾。一方面更好保障群众的就医用药，避免出现大范围的医疗资源挤兑；另一方面要保障产业稳定运行，产业链供应链关键环节不能中断，做好药品、重要民生商品的保供稳价，避免出现断供或价格大幅上涨。

固定资产投资保持稳定增长，高技术制造业较快增长，消费市场发展韧性持续显现……成绩来之不易，应该倍加珍惜。我国经济韧性强、潜力大、活力足，资源要素条件可支撑，长期向好的基本面没有变也不会变。把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来，准确把握明年经济工作部署要求，让防控工作更科学、更精准，让高质量发展更有温度、更富成效，我们一定能最大程度释放发展活力，中国经济航船一定能劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 05 版）