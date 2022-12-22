新华时评：做到更好统筹 扎实推进复工复产

优化落实疫情防控的“新十条”发布后，全国多地密集调整优化疫情防控措施，多措并举扎实推进复工复产，持续释放经济加快恢复的忙碌劲儿。正逢岁末，各地各部门要落实好党中央决策部署，在更好统筹疫情防控和经济社会发展上下功夫，让生产生活热起来，推动经济进一步回稳向上。

扎实推进复工复产，是更好统筹疫情防控和经济社会发展最直接、最显著的体现。随着新冠病毒的致病力下降，医疗救治能力提升，我国因时因势优化完善防控措施，各地纷纷出台政策举措，扎实有效推进复工复产。北京已取消、调整和优化一百多条政策措施，重点行业企业全面复工；重庆出台十六条涉及重点行业的金融服务措施等，助力企业复工复产；不少城市餐饮、电影院等线下场所陆续开放，线下商业人气回升。各地各部门要乘势而上、攻坚克难，在做好疫情防控的基础上努力推动经济运行整体好转。

扎实推进复工复产，需要政策更精准发力。复工复产是一项系统工程，涉及疫情防控、安全生产、物流保障等多方面，需要各项政策协调配合。既要做好“加法”，如有针对性地实施财政贴息、就业扶持措施等；也要做好“减法”，如适时进行房租减免、降低企业融资成本，在准入、审批、认证、监管等环节尽可能简化流程、提供便利。要让政策跑在市场前面，及时把各项惠企政策落实到位，增强企业推进复工复产的信心和底气。

越是非常时期，越要真抓实干。各地各部门和各级干部要把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，敢担当，善作为，察实情，加强统筹衔接，有序组织实施，确保平稳转段和社会秩序稳定，扎实推进复工复产，让生产生活热起来，拥有超大规模体量和市场的中国经济，就一定能迎难而上，实现持续健康发展。