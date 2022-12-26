医疗需求24小时响应，农村老人重点防护——安徽合肥抗疫一线观察

“37摄氏度。”12月24日早晨，42岁的安徽省合肥市庐江县居民茆女士又量了一次体温。“还有些咳嗽，身上酸痛，不过心里踏实多了。”电话里，她的声音有些虚弱。

从21日下午开始，茆女士感觉不舒服，一量体温38摄氏度，当晚的核酸检测报告结果呈阳性。“家里有老人、孩子，我不知道怎么处理，很担心传染给他们，心里又紧张、又害怕。”

茆女士所在的庐江县，从12月10日起设立24小时医疗咨询热线专班，接到茆女士求助电话的是庐江县人民医院主管护师尹祥玲。“我问她有没有心脑血管等方面的基础病，并告诉她怎样做好物理降温、高烧时怎么用药、怎样做好居家隔离。”尹祥玲说，她一直跟踪茆女士的病情发展，“现在她体温降下来了，咳嗽还有些重，正在对症治疗。”

近期，安徽省合肥市提出“五防”：防缺药、防挤兑、防病亡、防停摆、防群众找不到人。全市通过网络平台向市民供应N95口罩、退烧药、抗原检测试剂等防疫物资，紧急组建1000余支配送小分队为特殊群体送药上门，发热门诊扩容到266家、总共730间诊室。多个区县设立24小时医疗咨询热线专班、组建24小时医疗救治专班，及时响应群众医疗需求。

“我们30个人‘三班倒’解答群众咨询，重点关注新生儿、老年人、孕妇等群体。”尹祥玲说，对于有基础病，感染后出现发热不退、咳嗽加重、呼吸急促等情况的患者，安排专人牵头负责，定点医院保障医疗。

据介绍，目前合肥市的防治工作突出“两个延伸”，即进一步向老年人等脆弱群体延伸、向农村地区延伸。

12月24日，70岁的合肥市肥西县铭传乡老人吴昌娣收到了村卫生室医生送来的防疫药物。铭传乡卫生院院长董俊说，他们对全乡6630名65岁以上的常住老人健康状况进行了摸排登记，对其中有基础病、慢性病的老人重点关注，对不便出门的、卧床在家的老人送药上门。

据肥西县卫健委副主任董增燕介绍，目前已对全县65岁以上老人的健康状况进行调查、摸底，完善健康档案，按照重点、次重点、一般进行分类健康管理。医卫人员开通24小时咨询热线，对其中的重点群体常态化随访、及时服务。