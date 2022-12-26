“相互赠药”折射守望相助邻里情

目前，受新冠毒株奥密克戎影响，不少地方感染人数迅速增加，有些家庭缺少对症治疗的药品，尤其是退烧药。媒体报道，除了卫生健康相关部门采取多种措施，尽力提供医疗服务，在全国各地的很多社区，居民们都自发行动起来，左邻右舍互帮互助，共渡难关。

“谁家有退烧药？家里老爸发烧了。”“我家有，给你一半。”“药不用钱了，直接给你。”……一粒小小的退烧药，平日里也许不算什么，但特殊时期，尤其对患病的老弱病残孕等特殊人群而言，却无异于“雪中送炭”。在药物供应紧张的背景下，在跑了很多家药店还是没买到急需药品的情况下，左邻右舍伸出的援助之手，就显得格外有温度、有力量。

常言道：“远亲不如近邻。”遇到急事，邻里间的互帮互助往往来得更及时、更有效。然而，以往很长一段时间，城市里邻里之情被有意无意地冲淡了，“对门十年不相识”成了普遍现象，“各人自扫门前雪”趋于常态，大门一关、心墙高筑，导致彼此相疏，人情味越来越淡，这种人与人之间的疏离绝非城镇化的本意，更非城市发展的必然。“城市让生活更美好”，这种美好除了居住环境的改善，也包括精神文化的提升，和谐友爱的邻里关系无疑是其中重要的组成部分。

如何打破“陌生人社会”的隔阂，构建更加温馨、互信、互助的城市邻里关系？一方面需要有关部门、基层组织积极开展活动、热心促成；另一方面也应鼓励邻里间主动交流、相互帮助。此次“互相赠药”就是一种非常好的邻里互动。尽管这种互动可能是因为实在买不到药的“无奈所致”，但在微信群里、在平台上张口求助，很快就获得回复，或有人提供紧缺药物，或有人热情支招，无疑会使邻里之间更加亲近。

生活在同一片区域乃至同一个小区，人们对彼此的遭遇和焦虑更能产生共情。彼此之间的互助，一旦公开传播、得到肯定就可能形成守望相助的氛围，而这恰恰是城市人情味的基础。

费孝通先生在《乡土中国》中将传统乡土社会精辟总结为“熟人社会”。那是因为传统的乡土社会是基于血缘、地缘关系形成的。大家彼此熟悉意味着彼此的信任成本低，相互之间能够形成一种遵守规则、褒善贬恶的舆论约束，一种相互帮助、抱团取暖的行为自觉，并由此产生浓郁的人情味，而这恰是钢筋水泥的城市难以具备的。现代化的城市并不是一个熟人社会，而是陌生人社会。但陌生人社会并不意味着必定冷漠疏离。人海茫茫中，很多人都会有个体的孤独感、无助感，也正因为如此，人与人之间更需要互相配合、互相关爱、互相救济。

“相互赠药”折射出守望相助的邻里之情，它让人们在化解一时之难的同时，也会让更多过去“相见不相识”的人彼此熟络起来，让更多人愿意彼此走近。对于现阶段的抗疫而言，这种“邻里互助”具有重要意义，这种“治愈感”弥足珍贵。