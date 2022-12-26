就近就医  省时省力

12月23日上午，浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道锦和苑社区，陆续有居民来到巡回医疗点寻医问药。10月以来，嘉善县在罗星街道试点，充分利用小区党建客厅、社区（物业）用房等场所建设巡回医疗点，为居民提供诊疗等服务。

目前嘉善县已建成首批18个巡回医疗点，现已投入使用12个，每周服务居民600余人次，并逐步向全县其他区域覆盖。

“建议您先做一个血常规检测。”54岁的居民陆景仙已经发烧1天，在巡回医疗点，社区医生高建伟给他测了体温并完成血液采样。同时，社区医生还根据病情，配好了退烧药和感冒药。“下午出结果会电话通知您，如果情况严重，建议还是去医院就医。”高建伟叮嘱道。

和其他巡回医疗点一样，诊室虽然空间不大，但血压仪、血糖仪、诊疗台、药品冷藏柜等设备一应俱全，还有1名全科社区医生和1名专职护士坐诊。

嘉善县罗星街道社区卫生服务中心副主任鲍欢介绍，近期，巡回医疗点一方面加强医疗资源储备，动态调整药品目录，增补药品保证供应。另一方面，医务人员指导患者居家健康监测并给出指导性意见。

嘉善县卫生健康局副局长孔垂峰表示，之后将持续增加巡回医疗点数量，为居民提供坐诊开药、上门巡诊等服务。

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 04 版）