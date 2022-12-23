潍坊市卫健委发布孕产妇健康管理小贴士(附潍坊市各助产医疗机构24小时服务咨询电话)

孕妈妈个人防护要点

1.不去农贸市场及人员密集的场所，肉、蛋和奶制品充分煮熟或加热后食用。

2.保持适当运动，避免久卧，外出戴好口罩，定期开窗通风，外套置于通风处。

3.勤洗手，外出后、咳嗽或喷嚏后、接触可能不洁的物品后避免手接触口鼻眼，并使用肥皂或洗手液流动水洗手。

4.自我监测体温、体重、胎动，有异常情况咨询医生或就诊。

5.妊娠风险评估为“绿色”和“黄色”的孕妇，可根据孕周合理安排产检。在疫情期间，孕妇如无特殊情况可适当延长产检间隔时间，自行在家监测胎儿宫内情况(如：自数胎动或电子胎心监护)。妊娠风险评估为“橙色”和“红色”的孕妇，务必遵照预约时间按时产检，做好个人防护的同时，尽量缩短就医时间。

孕期产检要点

请合理安排就医时间，预约挂号，分段就医，尽量减少在医院和诊室的停留时间。预约挂号可登录医院官方网站、关注医院微信公众号或者拨打医院预约电话。

1.早孕期（＜13周）

早孕期已经明确宫内活胎、无阴道出血、既往无不良妊娠史孕妇可以在家中进行自我的简单监测，减少前往医院次数。“颈后透明带扫描”（NT超声检查）有孕周限制(孕11-13+6周)，尽量不要错过。

2.中孕期（孕13—28周）

（1）唐氏筛查：一般在孕15—20周左右。如果年龄超过35岁，则需要通过羊水穿刺方式进行产前诊断；可结合医生建议进行孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查；（2）胎儿畸形筛查：俗称“大排畸”，常在孕22—24周进行；（3）妊娠期糖尿病筛查：（孕24～28 周），如早孕期空腹血糖小于4.4mmol/L，且孕期体重管理较好，可适当推迟；如是高龄孕妇或有糖尿病史，或空腹血糖大于5.1mmol/L，建议尽早做糖耐量试验。(4)胎儿心脏彩超，通常26-30周进行。

3.晚孕期（孕28—40周）

孕28-36周一般常规每2周检查一次，在疫情期间，如果您没有妊娠合并症、并发症及自己感觉异常的情况，亦可以推迟检查，如具有产科高危因素的孕妇应根据医生的建议按时产检。孕36周以后，产检频率通常每周一次，每周产检胎心监测必不可少。

孕期如出现异常情况，如头痛、视物不清、心慌气短、血压升高、阴道出血或流液、异常腹痛、胎动异常水肿明显等应及时就医。不能因恐惧担忧疫情而延误病情。

正确应对临产征兆

1.如出现阴道见红、有规律宫缩(10分钟内宫缩1次)者或胎膜早破(异常阴道流液)者应尽快就医，破膜者若胎儿为臀位或未足月者，孕妇应尽量保持平卧就医。

2.临近预产期的孕妇提前准备好相关证件、母子健康手册、产检材料、待产包等物品。就医时尽量不乘坐公共交通工具。

潍坊市助产医疗机构名单及24小时服务咨询电话

（2022年12月19日更新）

为进一步强化孕产妇健康管理，保障母婴安全，现将潍坊市助产机构24小时联系电话公布如下，孕产妇如有疑问或需要就诊，可向建册或产检的医院致电咨询，及时沟通解决。

奎文区：

潍坊市人民医院，潍坊市奎文区广文街道151号，电话：0536-8675821，0536-8675812

潍坊医学院附属医院，潍坊市奎文区虞河路2428号，0536-3081281

潍坊市中医院，潍坊市奎文区潍州路1055号，0536-8060210

潍坊市第二人民医院，潍坊市奎文区院校街7号，0536-8214098

奎文区中心医院，潍坊市奎文区潍州路1892号，0536-8520001、0536-8520099

潍坊玛丽妇产医院，潍坊市奎文区健康东街14370号，0536-8662338，18678049980

潍坊艾玛妇产医院，潍坊市奎文区福寿街与文化路口西北，0536-2081111

潍城区：

潍坊市妇幼保健院潍城院区，潍坊市潍城区青年路407号，0536-5919823，0536-5919831

潍坊医学院附属医院浮烟山院区，潍坊市潍城区福源街518号，0536-6026082

中国人民解放军陆军第八十集团军医院，潍坊市潍城区北宫西街3770号，0536-5019088

潍坊鸢都医院，潍坊市潍城区北宫西街399号，0536-8957526

潍坊潍城经开医院，潍坊市潍城区卧龙西街8029号，0536-3085950

潍城区于河中心卫生院，潍坊市潍城区于河街道潍高路3号，0536-8169120

潍城区杏埠中心卫生院，潍坊市潍城区于河街道田杏路325号 ，0536-8172120

坊子区：

潍坊市坊子区人民医院，潍坊市坊子区凤凰街道龙山路3433号，0536-7655645

寒亭区：

寒亭区妇幼保健院，寒亭区益新街598号，0536-7285373、15863293220、15095095258

寒亭区人民医院，潍坊市寒亭区民主街2600号，0536-7278623

青州市：

潍坊市益都中心医院，潍坊市青州市将军山路5168号，0536-3567112

青州市人民医院，潍坊市青州市玲珑山路1726号，0536-3234256

青州市中医院，潍坊市青州市海岱中路2727号，0536-7101237、7101238

青州市妇幼保健院，潍坊市青州市玲珑山中路2059号，0536-3231369

诸城市：

诸城市人民医院，潍坊市诸城市龙都街道南环路59号，0536-6115918

诸城市妇幼保健院，潍坊市诸城市密州街道东关大街343号，0536-6566282

诸城龙城中医医院，潍坊市诸城市密州街道东关大街168号，0536-6071938

寿光市：

寿光综合医院，潍坊市寿光市健康街3173号，0536-5221652

寿光市中医医院，潍坊市寿光市圣城街3353号，0536-5221781

寿光市妇幼保健院，潍坊市寿光市银海路5684号，0536-5192586

寿光东城医院，潍坊市寿光市潍高路洛城段20369号，0536-5100652

寿光和信医院，潍坊市寿光市圣城街道建新街4438号，0536-2235097

寿光济生医院，潍坊市寿光市圣城街道文庙街3940号，0536-5222009

安丘市：

安丘市人民医院，潍坊市安丘市市北区学府街159号，0536-4264273

安丘市中医院，潍坊市安丘市永安路248号，0536-4186469

安丘市妇幼保健院，潍坊市安丘市双丰大道1196号，0536-4213392

安丘市市立医院，潍坊市安丘市永安路344号，0536-4291539

高密市：

高密市人民医院，潍坊市高密市镇府街（西）77号，0536-2313702，1603456

高密市中医院，潍坊市高密市凤凰大街588号，0536-2367053

高密市妇幼保健院，潍坊市高密市凤凰大街东首3188号，0536-5728826，5728950，5728956

昌邑市：

昌邑市人民医院 ，潍坊市昌邑市利民街636号，0536-7221895

昌邑市妇幼保健院，潍坊市昌邑市平安东街945号，0536-7211239

临朐县：

临朐县人民医院，潍坊市临朐县城关街道山旺路438号，0536-3120069

临朐县妇幼保健院，潍坊市临朐县兴隆东路1555号，0536-3212075

临朐县中医院，潍坊市临朐县城关街道兴隆中路1387号，0536-3212894

临朐县海浮山医院，潍坊市临朐县冶源街道临九路318号，0536-3336119

临朐县辛寨中心卫生院，潍坊市临朐县辛寨街道府前街289号，0536-3340999

昌乐县：

昌乐县人民医院，潍坊市宝都街道昌乐县利民街278号，0536-6298251

昌乐县妇幼保健院，潍坊市宝城街道昌乐县英轩街3667号，0536-6222682

昌乐齐城中医院，潍坊市宝都街道昌乐县恒安街323号，0536-6233708

昌乐县立医院，潍坊市宝都街道昌乐县利民街390号，0536-6230728

高新区：

潍坊高新技术产业开发区人民医院，潍坊高新区清池街道府东路768号，0536-7618367

阳光融和医院，潍坊高新区清池街道樱前街9000号，0536-5035909

潍坊市中医院（东院区），潍坊高新区新城街道宝通东街11166号，0536-8590755

潍坊市妇幼保健院（高新院区），潍坊高新区新城街道樱前街12007号，0536-5919059

滨海区：

潍坊滨海经济技术开发区人民医院，滨海经济技术开发区西海路05441号，0536-5303539

峡山区：

潍坊峡山医院，潍坊峡山生态经济开发区太保庄街道峡寿街，0536-7769801