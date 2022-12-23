潍坊市卫建委发布《出生医学证明》线上办理指南

为减少人群聚集，避免交叉感染，爸爸妈妈们如需为宝宝办理《出生医学证明》，建议首选线上办理，足不出户，动动手指，就可以坐等出生医学证明邮寄到家了。如果有疑问可提前致电有关办理机构进行咨询。

1.申请对象：最近一年内在山东省潍坊市具有助产资质的医疗保健机构内分娩的新生儿父亲、母亲。

2.网上申领流程：

（1）关注微信“健康潍坊服务号”，通过“医疗服务”-->“申领出生医学证明”进行线上办理。

（2）新生儿父母进行线上申请，通过身份证信息及面部识别进行身份认证，填写新生儿信息并签名确认，选取邮寄方式领取。

（3）签发机构工作人员审核打印证件，审验相关签发信息与住院病历信息一致后进行签发。

（4）快递送达到家，快递上门揽件并送达至申领人。

3.受理单位：潍坊市各具有签发出生医学证明资质的签发机构。

4.办理时限：①系统审核时间一般在2个工作日内（自提交时间开始计算）。②快递：一般2个工作日内发放（邮寄时间不计算在内）。受疫情影响，快递时间可能延长，敬请知悉。

5.注意事项：①为保障您及家人的健康安全，建议新生儿家庭优先选择线上办理出生医学证明；②家长办理《出生医学证明》后请妥善保存，以备宝宝落户、入学、出国等情况使用；③特殊情况办理或有其他疑问，请致电签发机构《出生医学证明》办理处咨询。

温馨提示：

1、新生儿名字一定要确定好，因为出生医学证明一经签发，无法更改。

2、出生医学证明线上办理需新生儿父母信息齐全，且证件在有效期内。

3、出生医学证明线上办理暂不支持第三姓。

4、无法人脸识别认证网上申领的情形：①外籍人士②台湾同胞③夫妻双方或一方为港澳同胞或华侨④其它特殊无法刷脸认证的情形。

5、出生医学证明线上办理，新生儿需出生一年之内。逾期首签、换发、补发、医疗机构外签发出生医学证明暂不支持网上申办。

潍坊市出生医学证明签发机构咨询服务电话

奎文区

奎文区妇幼保健院 2259326 周一到周五；周六上午（国家法定节假日除外）冬春：上午8：00—11：30；下午1：30—5：00夏秋：上午8：00—11：30；下午2：00—5：30

潍城区

1.潍坊市妇幼保健院（潍城院区） 8089067 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00-12：00；下午13：30-17：00 夏秋：上午8：00-12：00；下午13：30-17：30

2.潍城区妇幼保健计划生育服务中心 8318175 周二、周四（国家法定节假日除外）冬春：上午8：30-11：30；下午1：30-5：30夏秋：上午8：30-11：30；下午2：00-6：00

坊子区

1.坊子区人民医院 7608536 周一至周四（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00－12：00；下午13：30－17：00 夏秋：上午8：00－12：00；下午14：00－17：30

2.坊子区妇幼保健服务中心 7610530 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：30－12：00；下午13：00－17：00 夏秋：上午8：30－12：00；下午13：30－17：30

寒亭区

1.寒亭区人民医院 7278623 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—11：30；下午1:30—5：00 夏秋：上午8：00—11：30；下午2：00—5：30

2.寒亭区妇幼保健院 7285027 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—11：30；下午1:30—5：00 夏秋：上午8：00—11：30；下午2：00—5：30

青州市

1.青州市妇幼保健院 3222250 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—12：00；下午1：30—17：00 夏秋：上午8：00-12：00；下午14：00-17：30

2.益都中心医院 3567813 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—12：00；下午1：30—17：00 夏秋：上午8：00-12：00；下午14：00-17：30

3.青州市人民医院 3234013 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—12：00；下午1：30—17：00 夏秋：上午8：00-12：00；下午14：00-17：30

4.青州市中医院 7101237 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—12：00；下午1：30—17：00 夏秋：上午8：00-12：00；下午14：00-17：30

诸城市

1.诸城市人民医院 6357011 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午08：00-12：00；下午14：00-17：00 夏秋：上午08：00-12：00；下午14：30-17：30

2.诸城中医医院 6071895 周二（国家法定节假日除外） 冬春：上午08：00-11：30；下午 13：30-17：00 夏秋：上午07：30-11：30；下午14：00-17：00

3.诸城市妇幼保健院 6566272 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午08：00-12：00；下午14：00-17：00 夏秋：上午08：00-12：00；下午14：30-17：30

寿光市

1.寿光市妇幼保健院 18866721133 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00-11：30；下午13：30-17：00 夏秋：上午7：30-11：30；下午14：00-17：30

2.寿光综合医院 5230337 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00-11：30；下午13：30-17：00夏秋：上午7：30-11：30；下午14：00-17：30

3.寿光市中医医院 5038059 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00-11：30；下午13：30-17：00 夏秋：上午7：30-11：30；下午14：00-17：30

4.寿光东城医院 5117931 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00-11：30；下午13：30-17：00 夏秋：上午7：30-11：30；下午14：00-17：30

安丘市

1.安丘综合医院（安丘市人民医院） 4263035 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—12：00；下午1：30—5：00 夏秋：上午8：00—12：00；下午2：00—5：30

2.安丘市中医院 4186150 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—11：30；下午2：00—5：30 夏秋：上午8：00—11：30；下午1：30—5：00

3.安丘市妇幼保健院 4271016 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—12：00；下午1：30—5：00 夏秋：上午8：00—12：00；下午2：00—5：30

4.安丘市市立医院 4220071 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—11：30；下午1：30—5：00 夏秋：上午8：00—11：30；下午2：00—5：30

高密市

1.高密市人民医院 2324330 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—11：30；下午1：30—5：00 夏秋：上午8：00—11：30；下午2：00—5：30

2.高密市妇幼保健院 3069199 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—11：30；下午1：30—5：00 夏秋：上午8：00—11：30；下午2：00—5：30

昌邑市

1.昌邑市妇幼保健院 5596776 周一至周五；周六上午（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00-11：30；下午13：30-17：00 夏秋：上午8：00-11：30；下午14：00-17：30

2.昌邑市人民医院 7223212 周一至周五；周六上午（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—11：30；下午1：30—5：00 夏秋：上午8：00—11：30；下午2：00—5：30

临朐县

临朐县妇幼保健院 3166366 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00-11：30；下午13：30-17：00 夏秋：上午8：00—12：00；下午1：30—5：00

昌乐县

1.昌乐县妇幼保健院 6222059 周一至周六（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00-12：00；下午13：30-17：00 夏秋：上午8：00-12：00；下午14：00-17：30

2.昌乐县人民医院 6298268 周一、三、五下午（国家法定节假日除外） 冬春：下午13：30-17：00 夏秋：下午14：00-17：30

高新区

1.高新区人民医院 7516008 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：下午1:30—5：00 夏秋：下午2：00—5：30

2.潍坊市妇幼保健院（高新院区） 5919067 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—12：00；下午1:30—5：00 夏秋：上午8：00—12：00；下午1:30—5：30

滨海区

滨海经济技术开发区人民医院 5303561 周一至周五（国家法定节假日除外） 全年上午8：00-11：30：下午13：30-17：00

峡山区

潍坊峡山医院 7769917 周一至周五（国家法定节假日除外） 冬春：上午8：00—11：30；下午13：30—17：00 夏秋：上午8：00—11：30；下午14：00—17：30