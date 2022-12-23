把药品投递当成要事来抓

针对当前保供难题，国家邮政局日前召开会议并印发通知，要求各地充分认识邮政快递网络畅通的极端重要性，将药品等防疫物资的投递作为当前要事来抓，特别是做好农村地区医疗和民生物资的投递，满足节假日期间旺盛的寄递需求。

国内各地居民收寄快递的需求近日迅速增长。数据显示，12月以来，全国邮政、快递企业日均揽收包裹量超过4亿件。与此同时，由于从业人员受疫情影响减员较多，物流业出现运力不足、运转不畅的情形。

国家邮政局此番提前预警，强调保畅的“极端重要性”，并把送药作为“要事”来抓，释放出国家全力保供保畅的积极信号。

当下不少地区正在出现感染高峰，居民对生活物资特别是药品的需求，持续走高。而现实却是，骤然增长的配送需求遭遇了派送人员的因疫减员，这也使得很多人的快递长时间耽搁在路上。

这不是小事。对于很多感染者而言，这时候的一盒退烧药不啻雪中送炭。更不要说，很多老年人本身就患有各类基础病，他们的药更是救命药。还有身在农村的老人，也是医药需要护航的重点群体。

据专家披露，这一轮感染还将持续一段时间，这也意味着，民众对药品等生活物资的需求，仍将持续增长。迅速调整运力，满足社会公众的需求，切实做到“保供应、保畅通、保稳定、保安全”，事关重大、事关长远。

从近几日的情形看，情况正在好转。这一方面得益于国家层面的高度重视，国家邮政局此前就明确要求，邮政快递网点应开尽开，千方百计补充快递员，保重点区域、保急救药品、保重要物资；另一方面，各快递公司也纷纷采取应急措施，延长派送时间，招募临时用工，合理调剂人力等。有的快递公司还投放了智能快递车，实现社区与快递站点之间接驳运输。

快递慢慢地快了起来，此时更需加大力气，提升服务的精度和覆盖度，满足当下居民最为迫切的药品等需求，真正写好“便民”这篇大文章。

（作者：龙之朱）