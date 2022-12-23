吉林长春：互联网医院线上问诊、线下送药

“大夫，我现在发烧，浑身酸疼无力，没食欲，难受得不行！家里也没啥药，这可咋办啊？”

“别着急！慢慢说，我会根据您的症状开些中药。我们药房煎好药后，按照您留的地址给您快递过去，同时附上用药说明。您注意接收！”

“谢谢大夫！我一个人住，多亏了咱们医院既能煎药还能送药，简直是雪中送炭！”

12月13日，吉林长春市民张含（化名）通过长春中医药大学附属医院互联网医院，挂了呼吸内科副主任医师王秀江的号，问诊新冠肺炎病症。通过屏幕前的一问一答，间或上传症状照片、反馈电子处方，不用出门就完成了就医，前后用时不到20分钟。

“最近这几天，在线咨询预防或治疗新冠肺炎的人不少。”王秀江说，自12月11日起，为让市民居家获取预防、治疗等方面的专业指导，长春中医药大学附属医院开通了互联网医院新冠肺炎咨询专线。

专线咨询开通以来，已有呼吸科、肾病科、心病科、儿科等多个科室的14名骨干医师专职在线上提供服务，有效缓解了门诊接诊压力和市民的焦虑情绪。

王秀江介绍，市民可通过医院公众号进入“就医服务”。如果需要开方抓药，一键转至“复诊”即可。整个就医流程既方便快捷又科学专业。

“从咨询情况看，市民普遍对治疗、预防新冠肺炎的购药和用药问题较关注。针对这个问药需求，我们不仅告诉市民怎么用药，还可以用寄送院内制剂的方式为患者解决购药问题，把线上医疗服务尽可能地做得和线下一样。”王秀江说。

目前，除长春中医药大学附属医院外，吉林大学第一医院、吉林大学第二医院、长春中西医结合医院等吉林省多家医院都针对新冠肺炎的预防和治疗开通了网上问诊服务。12月16日起，长春中医药大学附属医院儿诊中心还开设了24小时发热门诊。