守护好未成年人上网的清朗空间

日前发布的《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，2021年我国未成年网民规模达1.91亿，未成年人互联网普及率达96.8%。可以说，互联网已经成为当代未成年人日常学习生活中不可分割的一部分，对其成长产生着日益深刻的影响。

2018年以来，我国未成年网民规模连续四年保持增长，互联网对未成年群体渗透的低龄化趋势更加明显。报告显示，小学生的互联网普及率达95.0%，28.2%的小学生在上学前就已经接触互联网。未成年群体社会经历不足，网络素养和上网习惯正处于形成阶段，世界观、人生观、价值观也容易受到网络信息影响。在网民低龄化趋势不可避免的情况下，如何帮助未成年人健康、有效地使用网络，让网络成为他们成长的助力，显得愈加重要而紧迫。

为未成年人构筑清朗网络生态，需持续改善网络安全环境。近年来，一系列网络环境专项整治行动取得积极成效，但与此同时，不断出现的新风险新隐患不容忽视。与2020年相比，去年未成年网民中遭遇网上诈骗、个人信息泄露等的比例有所升高；调查显示，过半数的未成年网民、家长和近八成教师对智能手表、智能台灯等新型上网设备的信息安全风险感到担心……针对形式多变、层出不穷的新问题推出创新举措，补齐短板、堵塞漏洞，才能更好保障未成年人的网上权益。

加强未成年人网络保护工作，互联网平台责无旁贷。视频、短视频平台已成为当前未成年人获取信息的重要渠道，其内容质量会对未成年人思想观念产生直接影响。不止网络音视频平台，网络游戏、网络直播、网络社交等网络平台，都应切实发挥青少年模式对不良及消极负面信息的阻断作用，强化相关内容审核，对未成年人参与网上娱乐活动时间进行“总量控制”，更好履行加强网络内容建设的社会责任。

加强网络素养教育，提升未成年人互联网应用能力，是激发互联网正向价值的必然要求。报告显示，家长和学校越来越注重对未成年人的网络安全教育，超九成家长和教师对未成年人开展相关教育，但仍有20.0%未成年网民表示上网过程没有考虑过网络安全防范问题。有必要根据不同年龄未成年人发展的特点和需求因势利导、因材施教，引导小学生正确认识网络、养成良好上网习惯，引导中学生遵守网络规则、规范网络言行、防范网络社交风险。不仅如此，在农村未成年人互联网普及率首次超过城镇的背景下，还需加强农村地区特别是留守儿童集中地区中小学生网络常识、网络技能、网络规范、网络安全等方面教育，弥合城乡未成年人网络素养“鸿沟”。

互联网空间是亿万民众共同的精神家园，未成年人是互联网生态建设中的重要主体。净化网络环境、维护未成年人健康成长，关系千家万户的切身利益。学校发挥主阵地作用，规范未成年人校内上网管理，家长提升自身网络素养及正确管理未成年人上网的技能，平台企业落实主体责任，把未成年人网络保护作为企业发展的底线，各方各尽其责，形成未成年人网络保护工作的强大合力，定能为未成年人健康成长营造良好网络环境。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 05 版）