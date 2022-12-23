云南促进残疾人就业乐业

“像我这种情况，没想到还能在家门口找到工作！”云南省曲靖市麒麟区珠街街道西海社区来天厨调味食品厂内，残疾工人崔庆粉正在挑拣辣椒，干得格外认真。

食品厂就开在家门口，崔庆粉想去打工，却因为腿有残疾不好意思开口。麒麟区残联听说了她的心事，结合她的需求和特长，主动对接企业，岗位送到了家门口。

一个月2000元工资，加上残疾补助和丈夫务农收入，崔庆粉不仅日子更好过，关键对未来有了盼头。“大家都是老乡，能帮就尽量多帮！”来天厨调味食品厂总经理李吉顺介绍，厂里共有12名残疾员工，人均年收入达2.1万元，厂里还为大家缴纳了养老保险和农村合作医疗保险，极大改善了残疾人家庭的生活条件。

麒麟区残联有关负责人介绍，考虑到残疾人群体的特殊性和局限性，该区全面摸排残疾人就业需求，不断拓宽残疾人就业门路。麒麟区启爱社会工作服务中心执行主任赵学爱告诉记者，中心专门成立了“蜗牛梦想吧”和“幸福的味道”工作坊，为大龄心智障碍者提供辅助性就业岗位，从事面包烘焙、串珠、十字绣手工制作等工作。有心智障碍的向艳平，两年前来这里学习糕点制作，如今从揉面到面包定型、夹心制作，样样精通。

一个就业岗位，就有可能是残疾人梦想照进现实的机会。

“我不希望别人同情我，我希望别人能把我当成和他们一样的普通人。”1999年出生的陆晓萍因患有小儿麻痹症，导致右腿三级残疾。今年9月，一个电话改变了陆晓萍的生活。“通过之前在县残联登记的个人信息，工作人员联系到我，推荐我参加一个定岗就业的培训，培训合格后就能与企业签订就业合同。”

10月14日，为期20天的培训结束后，陆晓萍顺利通过考核并拿到结业证书。根据她的就业意愿，被安排在昆明市官渡区富康城购物中心附近的“妈妈驿站”担任驿站员。两个月下来，陆晓萍已经完全适应了自己的新工作。网点负责人蒋超表示：“工作对陆晓萍来说不仅意味着收入，更是她和外界建立联系的桥梁。”

据介绍，云南省的持证残疾人群体共有147.73万人，处在就业年龄段的持证残疾人共75.35万人。为保障他们的就业机会，近年来，云南省财政厅、人力资源和社会保障厅、省残联等部门相继出台了多项扶持政策，全省129个县（市、区）已实现残疾人就业服务机构全覆盖。今年以来，云南省残疾人联合会到多家知名企业访企拓岗，通过一系列助残就业行动，帮助适龄残疾人群体开发就业岗位。据了解，今年云南全省已新增残疾人就业16033人，提前完成了就业12800人的年度目标任务。

今年6月，云南出台了《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》，提出用三年的时间，实现全省城乡新增残疾人就业3.5万人的目标。这些举措包括在州市党政机关定向招录残疾人公务员岗位、在省属国企按比例安置残疾人就业、探索“产业助残”新模式等。

为了更好保障残疾人的生活，云南省还明确了按照与经济社会发展水平相适应并兼顾残疾人生活保障和长期照护需求的原则，适时提高残疾人两项补贴标准。从2023年1月1日起，将再次提高云南省残疾人“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”标准，充分发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 19 版）