适儿化改造让城市更友好（多棱镜）

加快推进适儿化改造，提供更适应儿童成长的社区环境、教育配套、活动场所等，寄托着人民对美好生活的向往，关系到广大家庭的切身利益

“构建关爱儿童成长的公共服务设施体系”“打造自然趣味的开敞空间体系”“建设适宜儿童出行的道路交通系统”……前不久，国家发展改革委、住房和城乡建设部、国务院妇儿工委办公室联合印发《城市儿童友好空间建设导则（试行）》（以下简称《导则》），提出城市儿童友好空间建设的基本原则，重点工作内容包括公共服务设施、道路空间、公园绿地的适儿化改造和校外活动场所、游憩设施建设。

这样的《导则》让人感到暖意融融。儿童是家庭的希望，国家和民族的未来。我国是人口大国，也是儿童人口大国。近年来，人民群众在“幼有所育”“学有所教”“弱有所扶”等方面的美好生活需要日益增长，亿万家庭期盼孩子们成长得更好，享受到更好的教育、托育、卫生健康等公共服务。

党的二十大报告提出，“采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题”。全面构建儿童友好空间体系，加快推进适儿化改造，提供更适应儿童成长的社区环境、教育配套、活动场所等，寄托着人民对美好生活的向往，关系到儿童的健康成长和广大家庭的切身利益。这也是补齐婴幼儿公共服务短板、助力实施“三孩”政策、促进城镇化建设高质量发展的重要途径。

我国高度重视儿童发展，积极构建儿童友好环境，为少年儿童茁壮成长创造有利条件。“十四五”规划纲要中专门部署了儿童友好城市建设，提出要开展100个儿童友好城市示范，加强校外活动场所、社区儿童之家建设和公共空间适儿化改造，完善儿童公共服务设施。我国深圳、长沙、上海等城市都提出了建设儿童友好城市目标并付诸实践。有的将儿童友好理念作为重要内容纳入城市发展战略，有的在空间规划制定修订中引入“1米高度看城市”的儿童视角，还有的编制了儿童友好社区、学校、医院等建设指引并推动实施，取得良好效果。

加快推进适儿化改造，要将儿童友好理念贯穿始终。儿童友好体现在细节上，社区里有没有满足婴幼儿和学龄前儿童日常需求的服务设施，公共场所的儿童卫生间、洗手台、母婴室如何配置，图书馆里的儿童阅览室怎么建设管理……这些都需要我们将“儿童优先、普惠公平”等原则落到实处，设身处地、真心实意为儿童考虑，既要在市政建设、公共建筑等方面明确儿童空间、设施等“硬标准”，也要在教育、医疗、文化体育等方面提升服务质量“软标准”。儿童友好也体现在规划中，更多以儿童视角来创新城市公共设施建设，不断扩展儿童参与空间，让孩子们在安全、友好的环境中成长成才。

加快推进适儿化改造，还要创新公共服务供给模式。在坚持公益性定位前提下，积极引入社会力量，充分激发市场活力，为儿童及家庭提供多样化、多层次服务项目，不断丰富扩大有效供给。从这个角度来看，加强儿童友好空间建设，不断满足百姓对儿童教育、健康、文化、公共服务等方面的现实需求，也将带动相关产业加快发展，创造新的供需增长点，大大提升生活服务业供给水平。

关爱儿童，就是守护民族的未来。一个对儿童友好的社会，彰显着城市的温度和社会发展的文明程度。让我们一起来关心关爱儿童成长和发展，共同构建适宜儿童成长的友好社会环境。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 19 版）