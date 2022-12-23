汇聚爱心  传递温暖

“我家孩子发烧了，谁家里有富余的退烧药？”这几天，北京市西城区白纸坊街道华龙美钰小区居民刘先生家里的药用完了，情急之下他在社区微信群里向邻居求助。

“我家里有富余的，我挂门把手上，您来取吧。”很快，同楼的邻居宫先生的回复，解了刘先生的燃眉之急。

当前，北京新冠病毒感染者数量仍处于高位，像这样邻里互助、爱心接力的事情每天都在发生。“有邻居需要防疫药品吗？三里屯周边的邻居免费送。我现在已经痊愈了，希望可以帮助有需要的人！”朝阳区三里屯街道的市民在网上发帖，不到1分钟就被邻居“抢单”。

走进海淀区上地东里第二社区，一进门就能看到一个摆放着感冒药、酒精、口罩等防疫物资的药箱，邻里互助“共享药箱”几个大字非常醒目。“我们在社区新时代文明实践站开辟出一个区域，设置了共享药箱，以便家有富余物资的居民前往投放，谁家急需也可以随时过来取用。”上地东里第二社区党委书记黄艺说。

据了解，目前海淀区1300多个文明实践所（站）、志愿站点都开设了“共享药箱”，居民以交换或赠予的方式，将家里多余的防疫药品通过共享药箱分享给有急需或行动不便的邻居。

前不久，北京市志愿服务联合会发出“同心抗疫 邻里守望”的志愿服务倡议，广大志愿者纷纷加入邻里互助行列，送药送菜、代购跑腿，为独居老人等困难群体排忧解难。

“十分感谢爱心车队的帮助！”近日，大兴区天宫院街道融汇社区居民岳玥把一面锦旗送到爱心车队队长田城手中。原来，在岳玥生病期间，爱心车队队员们帮助她购买了药品，送去温暖。

“这些车，都是居民自己的私家车，我们也欢迎更多居民加入我们的爱心车队中来，把温暖传递下去。”田城说，“有句话说得好，远亲不如近邻，我们一起努力，困难总会过去。”

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 06 版）