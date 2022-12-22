儿童新冠防治怎么做？30个要点说清了【科学防疫小贴士】（48）

当前，奥密克戎变异株传染性更强、传播速度更快，保护好儿童，加强家庭防护，了解用药知识，做好营养支持十分重要。

做好防护

降低儿童感染几率

01.

外出时与他人尽量保持1米以上距离。

02.

不要带儿童去人群密集的场所、通风不良的室内或与他人长时间接触。

03.

长期居家时，应做好室内通风。在北方冬季，尽量选择在儿童外出活动时进行通风，或对每个房间进行单独通风，避免儿童感冒。

04.

应避免接触公共场所的物体表面，减少感染几率。

05.

坚持运动，增强儿童体质。做一些适合儿童年龄的家庭锻炼项目。

06.

咳嗽和打喷嚏时，用弯曲的肘部或纸巾遮掩口鼻，并将用过的纸巾立即扔进封闭的垃圾箱，然后洗手或使用含酒精成分的免洗洗手液消毒。

07.

接种新冠病毒疫苗。3岁以上儿童及时接种新冠病毒疫苗有助于预防重症。

08.

如果家中有感染者，应与孩子隔离，并戴好口罩。

09.

家庭成员外出回家后，应先洗手、洗脸、换衣服，把自己常用的物品，如手机等进行消毒清洁后，再抱孩子或跟孩子玩耍。

10.

让孩子保持规律的作息，保证充足的睡眠，幼儿和小学生每天10小时、初中生每天9小时、高中生每天8小时。

感染新冠

要对症处理、规范用药

感染新冠病毒后，绝大多数儿童都是以呼吸道症状为主，包括发热、咳嗽、鼻塞、流涕、咽痛等，部分可能有肌肉酸痛、乏力、呕吐和腹泻，少数孩子可能出现声音嘶哑等喉炎的表现，一些孩子还可能发生热性惊厥。

由于绝大多数都是自限性的病程，因此主要进行对症处理，以缓解症状、增加孩子的舒适度为主。

11.

症状较轻的儿童，注意休息，清淡饮食，通常不用特殊治疗；对于婴幼儿，家长还应密切注意其精神状态和反应，当出现哭闹不止、拒奶等现象时考虑及时就医。

12.

家庭用药主要是对症治疗。当孩子体温超过38.5℃或之前有过抽搐史，应及时给予退烧药物治疗，常用的退烧药有布洛芬、对乙酰氨基酚，给药时应根据孩子的年龄和体重调整剂量。布洛芬和对乙酰氨基酚每4～6小时用药一次，24小时内不应超过4次。

13.

根据孩子的年龄恰当选择、规范服用退热药。6个月以上的孩子，家中可以备布洛芬或对乙酰氨基酚，任选即可；6个月以下、2个月以上的孩子，可备对乙酰氨基酚；包括新生儿在内的2个月以下的孩子一般不服用退热药，出现发热后应及时就医。

14.

孩子发热后既不要去捂热，也要避免孩子再次受凉。家长要尽量给孩子创造一个相对凉爽、通风的环境，适当降低环境温度和减少衣物，以孩子舒适为宜。

15.

服用退热药的目的，主要是增加孩子的舒适度，而不是单纯追求把体温降到正常值。正常情况下，服用退热药后半小时到1小时药物才开始发挥作用，体温大概能下降1至2℃。

16.

如果孩子进食少、出汗多，建议补充口服补液盐或其他含电解质的水。

17.

家庭环境避免过于干燥，要保证湿度，让孩子更舒适。

18.

抗菌药物用于治疗细菌性感染，无抗病毒效果，如果没有合并细菌感染，不应使用。

19.

儿童感染后，家长应做好个人防护，分开吃饭，清洗消毒餐具；家长在接触孩子及其物品后应洗手和消毒；家长及监护人也应监测自己的体温，如出现症状应及时隔离、休息。

20.

家长应保持平和的心态，既重视孩子的病情，又不过度焦虑，认真观察孩子的情况，帮助孩子尽早康复。

合理膳食

保证摄入充足营养

21.

食物种类要丰富，每天吃12种及以上，每周吃25种及以上，包括谷薯类、蔬菜水果、鱼禽肉蛋、奶类、豆类和坚果等。做到荤素搭配、粗细搭配、五颜六色。

22.

多吃新鲜蔬菜、水果、大豆、奶类、谷类食物。每天300~500克蔬菜，做到餐餐吃蔬菜，深色蔬菜占一半以上。

23.

适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉，优选鱼虾、禽肉和瘦肉，少吃肥肉。

24.

食物烹调合理，多用蒸煮炖或凉拌，少用煎炸烤。少放油和盐，饮食清淡不油腻。

25.

足量饮水，首选白水，少量多次饮水。6~10岁儿童每天饮水1000毫升，11~13岁每天1100~1300毫升，14~17岁每天1200~1400毫升。少喝或不喝含糖饮料，禁止饮酒。

26.

一日三餐，定时定量，早餐吃好，午餐吃饱，晚餐适量。

27.

可以选择天然、新鲜的蔬菜水果、奶制品和坚果作为零食。

28.

少吃薯条、辣条、糖果等高油、高盐、高糖的食物。

29.

购买包装食品时利用营养成分表，选择营养价值高的食物。不吃过期和无生产日期、无质量合格证、无生产厂家的“三无”食品。

30.

不偏食、不挑食，培养健康饮食习惯。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国