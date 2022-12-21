“有利于维护全球产业链供应链稳定”（国际社会看中国优化疫情防控措施）

新冠肺炎疫情发生以来，中国因时因势不断优化调整疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。中国坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以自身新发展为世界提供新机遇。2021年，中国货物进出口总额突破6万亿美元，创历史新高。今年1至11月份，中国货物进出口总额同比增长8.6%。接受本报记者采访的国际人士认为，中国为维护全球产业链供应链稳定畅通、促进全球经济复苏发展作出重要贡献。

以色列BIE集团相关负责人伊万表示，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。在疫情冲击全球市场时，中国成为全球众多公司的“避风港”。从九版防控方案和诊疗方案，到二十条优化措施和“新十条”优化措施，中国持续提高防控的科学精准水平，让伊万感到安心、放心。“我要趁年底好好规划一下明年的目标。我们还将参加第六届中国国际进口博览会。”

总部位于埃及开罗的阿拉伯研究院院长凯麦勒表示，中国加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，努力减少疫情对经济社会发展和人民生产生活的影响，形成共促高质量发展的合力。

德国汉高相关负责人荣杰表示，持续优化疫情防控措施充分体现出中国统筹疫情防控和经济社会发展的坚定决心，有助于汉高更好地为中国客户和消费者提供服务。今年8月，汉高黏合剂技术电子事业部在中国华南地区建立的首个技术中心正式启用。即将落地上海的创新中心，将成为汉高在全球范围内第二大创新中心。“我们坚信中国经济长期向好的基本面不会改变，将继续加速在中国的创新发展。”

中国欧盟商会政府事务论坛主席刘畅认为，中国不断优化疫情防控措施，为加强国际交流、经贸往来、创新与技术合作提供了便利。今年以来，中欧经贸合作继续逆势上扬：1至10月中欧贸易额达7114亿美元，增长6.3%。今年前8个月欧盟对华投资74.5亿美元，同比增长121.1%。“我们欣喜地看到，欧中合作延续了增长势头，彰显出强大的活力、韧力与潜力，为世界经济注入稳定性和确定性。”

土耳其担保银行上海代表处首席代表诺扬·罗拿表示，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持人民至上、生命至上，不断调整优化疫情防控措施，继续做好“六稳”“六保”工作，特别是保就业保民生保市场主体。中国采取一系列切实可行的稳经济政策举措，宏观调控有力、有效，给市场注入了更多活力，维护了投资环境。

日本亚洲成长研究所所长戴二彪认为，中国优化疫情防控措施，科学决策，尽力用最小成本在更短时间内控制疫情，尽力减少疫情对经济社会发展和民生的影响，受到国际社会的高度关注和欢迎。随着疫情优化措施的落实，经济增速将持续回升。“中国进一步畅通物流渠道，有利于维护全球产业链供应链稳定。”

（本报北京、布鲁塞尔、开罗12月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 03 版）