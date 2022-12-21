加强平台建设  服务农村养老

本报济南12月20日电 （记者李蕊）清晨，山东省青岛市即墨区田横镇丰山村的新安居家社区养老服务站传来阵阵欢声笑语。活动室里，老人们三五成群，下棋、打牌、喝茶、唠家常，甚是热闹。

“服务站不仅环境好，还提供义诊体检服务。过去身体不舒服，还得发愁咋去医院，现在家门口就能看病，方便多咯！”丰山村村民李衍涛说。

今年以来，即墨区加强养老服务平台建设，制定了《即墨区养老服务设施专项规划》，构建以镇级居家养老服务中心为依托、村级居家养老服务站点为主体的农村居家养老服务体系，选取田横镇开展试点工作，推进农村养老服务提质升级，不断满足农村老年群体养老需求。

“我们借势发力，投资300万元打造镇级居家养老服务中心，面向社会招标采购专业养老护理服务，同时盘活村庄集体和个人闲置房屋资源，投资60余万元，建设10处居家养老服务站，在全区率先实现村级养老服务站点全覆盖。”即墨区田横镇社会事务办主任耿小波说。

即墨区加强养老服务队伍建设，每个站点配备1—2名公益性岗位工作人员，负责站点日常管理；提供30余个养老服务岗位，吸纳救助对象进站服务，解决困难群众就业难题；探索建立“站点医生”制度，邀请即墨区人民医院专家团队，定期为老人提供健康查体等多项免费诊疗服务；召集当地志愿者组建5支“巡回服务队”，开展卫生清洁等志愿服务，组织棋牌比赛等各项活动20余次。

“区里同步加强运行机制建设，动员200余名村级党员干部参与站点服务，与站内600余名独居、特困、高龄老人结对，提供助老服务，并制定《农村居家养老服务标准》，推动养老服务标准化。”耿小波说，“未来，我们将在即墨区统一部署下，积极探索引进社会力量，提供助餐、助浴、康养等多项服务，让农村老人安享幸福晚年。”

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 14 版）