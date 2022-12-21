扩能扩产保供重点药品（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

走进位于山东淄博的新华制药股份有限公司202XY生产车间，5台高速压片机开足马力，自动化包装线飞速运转，一批市场急需的解热镇痛类药物正在这里加急生产。为确保这批订单能及时完成，企业职工24小时轮班不停机，一场药品保供的攻坚战已全面打响。

驻企特派员协助企业全力扩产增产

“新华制药日常生产的药物有100多种，面对近期市场需求变化，为全力保障重点药品的市场供应，公司尽最大努力优先生产布洛芬片。”新华制药党委书记、董事长贺同庆说。作为国内最大的布洛芬原料药和制剂一体化生产企业，新华制药充分发挥国企责任担当，在国务院联防联控医疗物资保障组第六工作组驻厂督导下，在省、市工信和药监部门协助下，公司三大生产基地1000余名员工三班不间断生产，确保最大限度释放产能。12月18日，公司布洛芬片产量已攀升至1分钟1万多片，有效扩大了供应能力。

距淄博约100公里远的潍坊经济开发区，新冠病毒抗原检测试剂生产企业山东康华生物医疗科技股份有限公司，同样在全力增产。“公司126台全自动装卡装袋设备、自动装盒设备、全自动灌装设备全部开启，工人全员上岗，加班加点生产，日产量已达300万份。”康华生物副总经理王爱婷说。

针对当前防疫治疗药物需求激增造成短期“买药难”问题，山东迅速发布了“保供工作方案”，确定了“防疫医疗药品和器械保供企业名单”，并派驻驻厂服务员，与工信部驻企特派员一起，帮助企业解决生产中面临的原料、设备、运输等问题。“目前，山东正大力推动防疫治疗药物扩能增产，山东新华制药的布洛芬原料药和制剂已满负荷生产，山东抗原检测试剂日产能明年1月将提升1.5倍，‘三药三方’之一的宣肺败毒颗粒，明年1月产能将提高1倍。”山东省工信厅有关负责人说。

央企全力以赴保障医疗物资供应

连日来，华润集团所属华润医药、医药商业和健康等企业迅速行动，启动应急保供机制。华润双鹤、华润三九等药品生产企业，采取有效措施加大对999小儿氨酚黄那敏颗粒、999感冒灵颗粒等抗病毒药品和医疗临床急需药品的生产，最大限度满足市场需求。华润医药商业紧急成立“抗疫突击队”，坚持24小时轮值驻场，及时将医疗物资配送至各零售终端。

通用技术集团所属中国医药部署旗下92家企业建立起覆盖全国的重点药品调拨网络，与全国各地690家新冠防治定点医院确定保供关系。第一时间打通上游厂商供应渠道，推动上游不断释放产能，提高区域物流效率，合作保障1万多家医疗机构用药需求。

国药集团发挥全产业链优势，部署旗下160余家医药工业企业24小时保供增产，疫情防控重点品种产能已经扩大到日常3倍，同时大批量投放零售终端。国药控股、国药股份全员加班加点协调厂家，备货酚麻美敏口服制剂、布洛芬口服制剂等药品及口罩、隔离衣、抗原检测试剂等药械。同时，与各大医院24小时沟通药械需求，最大限度保障医疗物资供应。

“面对疫情防控新形势以及人民群众急剧增加的医疗物资需求，国资委全面加强组织协调，成立医疗物资保障工作专班，建立日常工作调度机制，督促指导华润集团、通用技术集团、国药集团等涉药中央企业，全力以赴保障医疗物资供应。”国资委有关负责人表示，3家涉药中央企业均成立了由主要负责同志担任组长的医疗物资保供领导小组，建立了24小时工作机制，企业保持24小时运转，确保各项保产保供措施落实到位。

千方百计推动稳产达产、扩能扩产

“总体看，我国新冠治疗药物产能能够满足患者用药需求。随着近期患者数量增加，用药需求激增，部分地区、部分品种出现了紧缺。”工业和信息化部消费品工业司副司长周健在国务院联防联控机制发布会上介绍，工信部正采取多项措施、千方百计推动企业迅速稳产达产、扩能扩产，加大重点药物市场供给，引导合理有序精准投放，努力缓解买药难问题。

一是聚焦重点，全力以赴保障稳产达产。进一步加大生产要素保障，将有关生产企业和重点配套企业全部纳入白名单，确保生产供应稳定有序。派出驻企特派员，会同当地有关部门，保障重点药品生产供应，及时帮助解决物流、用工、用水、用电、原材料采购等困难问题，支持企业争分夺秒、开足马力，迅速进入满负荷生产状态。

二是多措并举，加快推进重点企业扩能扩产。帮助企业“一药一策”制定增产扩能方案，通过技术改造、新建生产线和委托生产等方式，想方设法挖掘现有产能，进一步提高产品产量。指导企业科学改进生产工艺，提高生产效率。

三是精准投放，确保重点人群用药需求。我们指导各地有关方面制定工作方案，按照患者优先、精准投放的原则，优先保障医疗机构、养老院等重点场所药品供应。同时，组织大型网上药店开发患者线上购药平台，经实名认证、上传抗原检测证明，可及时向患者配送药品。

“我国医药工业基础坚实，相信在各方的共同努力下，相关药品的产能会得到释放，有效保障群众用药需求。”周健表示。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 04 版）