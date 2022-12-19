四问老年人疫苗接种——来自疫情防控一线的调查报告

90.37%，是当前全国完成新冠病毒疫苗全程接种的人数比例；86.6%和66.4%，分别是60岁以上和80岁以上老年人完成全程接种的人数比例。

随着奥密克戎致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。

国务院联防联控机制综合组优化落实疫情防控“新十条”提出，加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。刚刚召开的中央经济工作会议也提出，要因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。

为何要强调老年人接种的必要性？接种是否管用？接种是否安全？记者在疫情防控一线展开调查。

必要性多大——老年人群体防线相对较为脆弱

78岁的李翠文，家住中部省份一个偏远的乡村。子女都在城里，平日里由他们送来米面油，菜是自家地里种的，一个月就去镇上赶一次集。

“见不到啥外人。”李翠文和老伴至今没有接种新冠病毒疫苗，“是不是大伙儿都打了，我们就算不打，也传染不了我们了？”

有类似疑问的不只有李翠文。对此，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，我国老年人中有相当一部分失能、半失能人员，长期居住在家，很少外出，但在亲属陪伴或者亲属走访过程中，仍有可能感染。

相比新冠病毒此前各类毒株，奥密克戎的致病力在减弱，但传染性变得更强。极快的传播速度乘以我国庞大的人口基数，即便重症率、死亡率已经很低，风险人数仍不容小觑。

上海今年3月到6月疫情期间，与未接种疫苗者相比，60岁以上完成加强免疫人群死亡风险降低98.08%，80岁以上完成加强免疫人群死亡风险降低95.83%。

在日前举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，夏刚介绍，根据研究，80岁以上的老年人，如果1剂疫苗都不接种，感染新冠病毒后的死亡风险大概是14.7%；如果接种了1剂疫苗，死亡风险就降到7.16%；如果接种了3剂疫苗，死亡风险就降到1.5%。

“我强烈呼吁加速疫苗的加强接种，尤其要重点加强老年人等脆弱人群的接种。”中国工程院院士钟南山说。

有效性怎样——调查数据显示可大大降低重症风险

在重庆，84岁的康复患者张某向记者介绍，自己患有高血压、糖尿病等多项基础疾病，今年7月完成了第3剂疫苗接种，11月感染新冠病毒，经过治疗病情很快得到有效控制，目前已经出院。

12月16日，在重庆市永川区中山路街道红河路社区居民家中，流动接种小分队为接种疫苗的老年人做接种前的问诊和身体检测。新华社记者 黄伟 摄

“国内外的研究确认，疫苗接种在预防重症、死亡等方面具有良好效果。”夏刚说，老年人感染新冠病毒后更容易发展为重症甚至出现死亡，接种新冠病毒疫苗的获益最大。

北京地坛医院最多时收治了超过100例80岁以上新冠肺炎患者。医院副院长陈效友介绍，这些高龄患者的疫苗接种率普遍较低，患病后重症发生率相对较高，尤其是新冠合并基础病后引发病情加重的较多。

合肥市新冠肺炎定点救治医院——合肥市滨湖医院呼吸与危重症医学科主任丁震告诉记者：“对于一些有高血压、糖尿病等基础病的老年群体来说，新冠病毒感染可能会加剧体内炎症反应，加重基础病病情，严重的甚至引发多器官功能衰竭。”

丁震介绍，从他们临床治疗的观察看，已接种疫苗的老年人病情加重可能性相对更小、核酸转阴所需时间更短。

2022年10月，《柳叶刀·传染病》刊登了由香港大学李嘉诚医学院公共卫生学院相关科研团队发布的一项基于真实世界接种人群的研究结果。该研究显示，60岁以上老年人接种两针剂国产灭活疫苗的防重症有效率约为70%，在进行第三针剂加强免疫后防重症有效率达到95%以上。

安全性几何——明确接种禁忌最大程度确保安全

连日来，在广州市越秀区黄花岗街道，主动咨询及预约接种的老人日均超过300人，比往常明显增加。

家住农本社区的余叔和叶姨，此前因有基础疾病，对接种疫苗有顾虑。经过社区工作人员和志愿者多次上门宣传，叶姨在医生的健康监测下进行了疫苗接种，没有什么不良反应。第二天，余叔也完成了疫苗接种。“现在知道了，之前的顾虑都是多余的。”

12月12日，在广州市荔湾区广钢新城，老年居民在接种新冠疫苗后走下便民接种车。新华社记者 邓华 摄

记者在多地调查发现，近期老年人疫苗接种积极性明显提高，但仍有部分老年人担心疫苗安全性。不少老年人向记者坦言，主要是担心“年龄大，有基础疾病，接种疫苗后带来不良反应”。

“糖尿病、高血压等慢性病不是新冠病毒疫苗接种的绝对禁忌，只要这些慢性病控制得好，处于稳定期，可以接种新冠病毒疫苗。”国家卫生健康委科技发展中心主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟说。

根据疫苗研发的情况和预防接种工作实践，国务院联防联控机制在《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》中，明确了老年人的接种禁忌，包括4类不能或暂缓接种的情况。同时，各地卫生健康部门要落实接种单位有二级以上综合医院急诊急救人员驻点保障、有急救设备药品、有120急救车现场值守、有二级以上综合医院救治绿色通道的“四有”要求，保障接种安全。

逐级开展接种禁忌判定培训，指导医务人员科学判定接种禁忌；抽调各专科知名医生组建接种疫苗咨询专家组，耐心解答各种咨询问题……多地正在细化答疑解惑工作，最大程度消除老年人接种疑虑。

便利性如何——“最后100米”正不断打通

每周二四六的下午，是北京市石景山区苹果园街道“医疗轻骑队”上门接种的日子。“医疗轻骑队”由街道、社区工作人员和医务人员共5到6人组成，分为两组入户接种，每组能入12户左右。

“入户先进行健康评估，询问老人是否有基础疾病，看既往病史等，确认老人是否适合接种疫苗。”“医疗轻骑队”医务人员之一、首都医科大学附属北京康复医院医务部罗琰说，“评估后跟家属进一步沟通，家属同意后签署知情同意书，并进行疫苗接种。”

类似情形最近出现在很多地方。广州市白云区金碧雅苑社区开设了60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种专场。63岁的刘女士患有类风湿关节炎，医护人员详细询问了她的各项身体指标，评估符合接种要求后，指引她接种了第3针疫苗。

安徽省界首市东城街道办事处社区卫生服务中心计免室主任李子振告诉记者，近期每天都有二三十位老人前来接种新冠病毒疫苗，咨询的电话也从早到晚。当地组建流动上门接种服务小分队，配备急救设备药品，随时上门。

设立老年人绿色通道、临时接种点、流动接种车等；选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组建接种小分队，携带接种后观察期间所需要的常用设备和药品，为失能和半失能老人提供上门接种服务……多地正在按要求优化各项便民措施，打通老年人接种“最后100米”。

面向全国2.67亿60岁以上老年人，疫苗接种率每提升1个百分点，就意味着又有200多万人筑起抵抗重症和病亡的屏障。“春节快来了，现在打疫苗一般半个月就开始有效了，这对我们春节春运期间百姓回家大量人群迁移时，防止大规模传播有很大的好处。”钟南山说。

文字记者：董瑞丰、马晓澄、侠克、陈诺、周闻韬