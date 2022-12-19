辽宁沈阳：两元退烧药解民忧

“退烧药不涨价，‘扑热息痛’20片两元。”12月18日，在辽宁省沈阳市东北大药房艳华分店，工作人员正从库房里搬来退烧药品，药店内的购药群众自觉排队，秩序井然。有群众购药后在网上留言道：“正是这1毛一粒的小药片，降下来了人们的体温，也温暖了更多人的内心。”

“我和老伴年龄大，家里没有备药，心里很焦虑。”12月14日，家住辽宁省沈阳市铁西区金地名京南区的耿阿姨和老伴悬着的心落了地，“社区关爱老人绿色通道送来了退烧药，还留下了1名白班家庭医生和1名24小时在线医疗管家的手机号码。”

“请没发烧的把药互助给发烧的街坊邻居。”在沈阳市皇姑区明廉街道明北社区，社区党委书记刘伟与社区工作人员通过各小区微信群号召居民间互帮互助，分享药品给已经发烧的家庭共渡难关。“都说远亲不如近邻，接到退烧药的时候，我深深地体会到困难来临时，守望相助的力量是多么强大。”鑫宇锦福里小区居民王静秋说。

保障“一老一小”用药，关键时刻最显“城市温度”。铁西区迅速建立保障药品供应24小时工作专班，为70岁以上老人、12岁以下儿童、发烧38度以上人群开设购药绿色通道。为最大限度满足市民购药需求，沈阳市工信局动员市内多家药品企业开足马力，持续加大对市民急需药品的保供能力。

点点微光，汇为炬火。在药企全力生产的同时，沈阳市的全体党员也纷纷行动起来，响应沈阳市委组织部的号召，开展“解民忧、纾民困、暖民心”活动。各个社区微信群中，党员干部回应诉求，邻里朋友相互帮助，平凡的善举汇聚成冬日暖阳，洒向寒冬中的每一个角落。