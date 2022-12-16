“缙情帮”确保救助模式精准多元 为困难患者化解医疗资金810万

2020年，浙江省丽水市缙云县因病致贫人员7513人，因病致贫率达48%。

2021年，缙云县新增支出型因病困难户较2020年下降76.19%；年度个人自付医疗费用降低1225.56万元，占比减少12.13%。

这一改变，得益于缙云县医保局联合水滴公司2021年创新推出的医保防贫“缙情帮”系统，通过开发搭建一站式救助平台，横向联动医保、民政、卫健、残联、慈善总会、红十字会等43个单位，多渠道识别、救助困难大病人群，并引入水滴筹社会救助渠道，确保救助模式精准多元，救助保障全面有效。

“非常感谢‘缙情帮’，帮我筹了10万多块钱，不然我真的不知怎么办好了。”

来自缙云县东渡镇的陈女士是医保防贫系统的受益人之一。两年前，她被查出患有弥漫性大B细胞淋巴癌，经过报销后，仍有11万余元需要她自行承担。

医保防贫“缙情帮”系统自动检测到陈女士的医疗费用自付支出超过2万元，工作人员主动核查情况发现，她是典型的困难大病人员，早年离异借住在弟弟家，2004年曾罹患子宫癌，经过一系列治疗控制住了病情。由于身体状况较差陈女士没有工作，靠低保生活。陈女士的女儿一边要照顾家里年幼的孩子一边还要照顾生病的母亲，因此也失去了工作。

确诊弥漫性大B细胞淋巴癌后，医生建议陈女士进行移植手术，由于无力负担手术费用，她选择了花费较低的化疗疗法，医疗总费用23万余元，经过医保报销和“浙丽保”报销后，自付医疗费用11万余元。

发现陈女士的困难情况后，医保防贫“缙情帮”系统将其纳入水滴筹医保防贫救助筹款绿色通道，共筹集爱心资金10万余元，直接完成化解。同时，系统对陈女士进行了标记，在就医时实时提示，通过就医用药过程管理，切实减轻后续费用负担。目前，陈女士恢复情况良好，她的女儿也在镇上医院找了新工作，生活逐渐回归正轨。

“缙情帮”医保防贫应用是依托浙江高质量发展建设共同富裕示范区和数字化改革，围绕百姓“是不是真需要、是不是真方便、是不是真受益”开展的一项医保防贫数字化改革工作。2021年7月正式上线以来，“缙情帮”建立起防范和化解因病致贫、返贫的长效机制，实现了从主动发现、一键申请、资金一键到账，医保三重保障、商业补充保险、部门救助、社会救助、防贫基金救助的全链条闭环化解，最大程度让困难群众在享受多层次医疗保障的同时，少跑腿，甚至是不跑腿。

综合来看，“缙情帮”系统应用后，从三个方面实现了创新。

首先，通过整合信息资源，实现精准识别和动态监测。发现途经从困难人员多地跑向自动化排查转变，系统精准识别，自动排查率达到100%；救助模式从事后救助向过程管理转变，一方面开展就医用药过程管理，降低费用负担，另一方面强化家庭医师签约服务，提升困难人员健康意识和自我管理水平。

其次，通过整合帮扶资源，实现帮扶直达。帮扶资金由多次申请向主动送达转变，横向多跨协同打通数据壁垒，纵向连接乡镇、村、户，只需一次申请，多方救助直达用户。

第三，通过整合社会资源，实现多元保障，由政府救助单一化向社会参与多元化转变。缙云县在全省首创与水滴公司等社会力量合作，实现政府、社会、个人合力帮扶。

作为多元救助的重要参与方，水滴公司一方面通过水滴公益平台上线专项救助基金；另一方面通过个人大病救助互联网服务平台水滴筹，为符合条件的人员开通绿色救助通道，快速审核并发布个人救助信息，个案救助项目所筹资金用于救助对象本人，并可定向汇入医院账户，专款专用。

截至2022年11月，“缙情帮”已实现就医全人群监测，累计自动排查超400万人次，排查出7000余名高额自付医疗费人员；共救助310余人次，救助金超810余万。其中，通过水滴筹筹款超710万元，“缙情帮”防贫基金支出100余万元。2022年，项目吸引企业捐助35万元。

“缙情帮”系统引入社会救助力量、扩大救助对象范围，在防止因病致贫、返贫方面努探索出一条可复制的新路径，其创新做法被写入《浙江省医保局助力共同富裕三年行动计划》。“缙情帮”应用被评为浙江省数字社会最佳应用，相关做法入选省数字社会最佳案例集和省医保系统推动共同富裕示范点。

2022年8月，“缙情帮”系统成功纳入了全省“一地创新、全省共享”“一本账”。11月，“‘缙情帮’补充政府三重保障，织密共同富裕兜底网”项目荣获“浙江数据开放创新应用大赛”优胜奖，项目成果在2022年世界互联网大会乌镇峰会上亮相。