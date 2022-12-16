围绕强化重点人群和脆弱群体防护，向社区、学校等发放“防疫明白卡”，强化就医指引；设置疫苗流动接种点，让老年人在“家门口”直接接种，对行动不便的老年人开通绿色通道；积极走访企业，按照“一企一策”制定精准防控工作方案……当前，各地在科学精准防控上持续用力，推动新十条优化措施落地见效。因时因势决策、科学精准防控，是我国疫情防控的一条重要经验，也是保障人民健康安全和经济社会发展的必然选择。

同持续变异的新冠病毒较量，关键就在于科学和精准。近三年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持科学防治、精准施策，因时因势优化调整防控措施，顶住了一轮又一轮疫情的冲击，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。从取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，到成功控制住由德尔塔变异株引发的疫情，再到迎战奥密克戎变异株……党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持边防控、边研究、边总结、边调整，走小步、不停步，九版防控方案和诊疗方案先后印发，二十条优化措施和新十条优化措施及时出台，确保了疫情防控的科学路径、正确方向。实践充分证明，科学决策和创造性精准应对是化危为机的根本方法，近三年来的抗疫战略策略是符合我国国情、经过实践检验的有效举措，是综合社会成本最低的抗疫方案。

正确的战略策略需要有力有效的具体措施来落实。近三年来，疫情防控经历了突发疫情应急围堵战役、常态化疫情防控不断探索、全方位综合防控攻坚实践等不同阶段。从切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，到严格落实属地、部门、单位、个人“四方责任”；从科学划定中高风险地区和管控风险人群，到推广“抗原筛查、核酸诊断”监测模式；从坚决整治“层层加码”“一刀切”等问题，到及时出台二十条和新十条优化措施……我们根据病毒的演进变化趋势，根据实际防控能力的改善和提升，以及积累的临床治疗的经验和认识，不断提高科学精准防控本领，最大程度保护了人民群众生命安全，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。实践充分证明，我们的抗疫各项措施是科学精准、及时高效的，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，用最小的代价实现了最大的防控效果。

稳扎稳打、步步为营，因时而动、顺势而为，近三年来的疫情防控充分说明，尊重科学是抗疫的有效武器，实事求是是抗疫的重要法宝。疫情越是复杂，形势越是多变，越要坚持因时因势、以变应变。当前，病毒弱了、我们强了，疫情防控面临新形势新任务，我们抓住时机优化疫情防控政策，高效统筹疫情防控和经济社会发展，使防控更具可操作性和针对性。无论形势和任务如何变化，科学精准始终是道必答题。面向未来，我们要继续秉持科学精神、科学态度，坚持一切从实际出发，根据实际情况精准施策，不断优化调整防控措施，让各项防控工作更科学、更精准、更有温度、更富成效，切实保障好人民健康安全和经济社会发展。

过去近三年，我们有效处置了百余起聚集性疫情，有效应对了五波全球疫情的冲击，在病毒最凶猛的阶段有效保护了14亿多人民的生命安全和身体健康……我们的疫情防控政策得到了人民认可，经得起历史检验。进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，扎实推进疫情防控各项工作，不断提高科学精准防控本领，勠力同心巩固抗疫成果，因时因势做好精准防控，我们就一定能取得抗击世纪疫情的全面胜利！

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 06 版）