国家卫健委：通过二三级医院下沉或招聘已退休人员等做法 增加基层医疗机构人力

人民网北京12月15日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就基层医疗服务保障有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上有记者问，短期内面对患者就医需求的增加和职责转变，加上可能存在医疗资源和人手不足等问题，基层医疗卫生机构能否很好地应对？怎样为他们提供保障，化解基层压力？

对此，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷表示，新形势、新任务下，对基层医疗卫生机构提出了新的要求和挑战。基层要当好健康守门人，要接诊这些患者。

聂春雷介绍，为了提升基层应对能力，主要要从以下几个方面来考虑。

一是各地防控领导机制要切实发挥作用。动员各方力量，支持社区和乡村医疗卫生机构开展工作，特别是要加强保障，形成疫情防控合力。

二是要为基层提供必要的设备条件。特别是要将药品和抗原检测试剂盒配备充足到基层，提前做好储备。

三是切实增加基层人力。人力在短时间内培养是比较难的，短期内可通过二三级医院下沉派人支持基层的一些做法，还可以招聘近五年来已经退休的工作人员，充实到基层医疗卫生机构。还有一些是在其他岗位的医疗卫生人员，都可以招来充实到基层机构，缓解压力。同时，要切实发挥家庭医生作用，推进重点人群签约服务，力争全覆盖，确保有需求时能够联系到家庭医生。

四是要积极发挥医联体、医共体作用。特别是要发挥牵头医院的作用，加强对成员单位发热门诊建设运行情况的指导。要统筹医联体内的人员调配，畅通双向转诊通道，加强对基层的技术支持、培训，加强指导，还要加强质量控制。