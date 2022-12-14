第二剂次加强针何时开打？国家疾控局回应

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，国务院联防联控机制综合组印发了《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》。第二剂次加强免疫接种人群范围是什么？什么时候开始接种？

对此，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，疫苗接种是疫情防控的重要措施和手段。现阶段我国疫情防控形势依然严峻复杂，老年人等高风险人群持续面临被感染的风险。

夏刚介绍，为了更好地保障人民群众身体健康和生命安全，根据疫苗研发以及紧急使用的批准情况，近日，国务院联防联控机制对新冠病毒疫苗接种策略作了进一步调整和完善，感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病的人群和免疫力低下的人群，在完成第一剂次加强免疫接种满6个月后，可进行第二剂次加强免疫接种。

目前所有批准附条件上市的或紧急使用的13种疫苗都可用于第二剂次加强免疫，包括新增紧急使用的4种疫苗，优先推荐序贯加强免疫，或含奥密克戎毒株或对奥密克戎毒株具有良好交叉免疫的疫苗。

“目前，我们正在指导各地组织落实相关工作，请大家关注当地发布的相关信息，根据当地具体的工作安排来进行接种。希望符合条件的人群积极接种、主动接种、尽早接种，为自己的健康护航。”夏刚说。