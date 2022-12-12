北京西城区：28家发热门诊或诊室均已应设尽设、应开尽开

人民网北京12月12日电 （李博）12月12日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第431场新闻发布会上，北京市西城区委常委、宣传部部长、区委新闻发言人翟德罡介绍，西城区坚决执行国家和北京市进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施，服务群众平稳居家和正常就医诊疗，做好各项服务管理工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康。积极促进复工复产，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

一是启动“健康送万家”活动，将分批次为全区约45万户常住人口家庭和约8000家“七小”门店送上健康防疫包，优先向老年人及困难家庭发放，截至12日中午，已发放11.2万户，鉴于目前药品紧缺，我们也积极用国家推荐的可替代中成药补足，目前在驻区单位、企业的大力支持下，区红十字会等部门正在积极采购防疫物资，物资到位后力争尽快有序地将健康防疫包配发到每户居民家中。

二是建立分级分类诊疗体系。成立由区委区政府主要领导和辖区五大龙头医院院长任组长的领导小组，召开驻区医疗机构座谈会，结合辖区实际情况，及时研究调整策略，将全区划分五个片区，五家龙头医院、五家区属医院分别牵头统筹协调片区内医疗救治工作，并做好与社区卫生服务中心、街道社区的衔接，防止医疗资源挤兑，降低重症率，降低死亡率。

三是多措并举开展医疗资源准备工作。过去几天，全区28家发热门诊或诊室均已按要求做到应设尽设、应开尽开，社区卫生服务中心发热门诊不排队，可拿药，建议大家如有发热症状可到社区卫生服务中心就诊。同时鼓励驻区医院开展互联网医疗，拓展线上就医服务。全力为医院做好项目改造、药品物资、医务人员和周边安全“四个保障”。加强关心关爱一线基层医务人员，做好工作生活双保障。

四是加大防疫物资储备、发放、稳价力度。根据线上线下客流量和购药需求对辖区药店进行摸底，加大对重点药品的保供协调，及时动态调整，并采取限量销售，以满足更多居民购药需求。加大价格督查检查和提醒告诫，维护区域药品市场价格秩序平稳。

五是做好社区基础管理服务工作。推动由“管控”向“管理服务”转变，不断完善居家人员和脆弱人群“两账合一”基础工作，以家庭医生签约档案为基础，目前全区筛选出老弱病残孕等重点人群共计24.3万人，做好家庭医生与签约人的联系，确保其有就医需求时，本人或其家属能及时联系到家庭医生。

六是有序推动复工复产。继续不折不扣落实税收优惠政策，延长社保补缴期限、顺延小微企业经营许可证换发等措施。目前我区商务楼宇、规上和规下工地、工厂复工率均为100%。

七是做好生活物资保障。构建畅通采购、供给、储备三条主干保供网络，建立以大型零售企业为主体的市场供应体系，41家规模以上超市、48家百姓生活服务中心加大商品备货量、拓展储备方式、增加补货频次，加强市场监测预警，扩大线上销售，充分保障居民生活需求。