老年人现在打疫苗晚不晚？受基础病影响的能不能打？独居老人是否有必要接种？【科学防疫小贴士】

老人目前接种疫苗晚不晚？

接种后多久能产生抗体？

通常接种疫苗后1-2周开始产生抗体，全程免疫后4周产生的抗体能够达到较高水平，意味着产生了较好的保护作用。如果是加强免疫，因有免疫记忆，接种疫苗后产生的抗体会比基础免疫产生得更快。疫苗接种后产生抗体，尤其是高水平的抗体需要一定时间。

在目前新冠流行的情况下，建议没有完成接种的老年人尽快接种，尽快按照程序完成全程和加强免疫，使疫苗的保护作用得到更好发挥。

之前由于基础病等原因被评估为不符合

接种新冠疫苗的老人是否一直不能接种？

既往接种疫苗时发生过严重过敏反应，如过敏性休克、喉头水肿，这类属于严重过敏反应，也是最明确的接种禁忌症，不能接种。

有基础性疾病评估后不能接种，大多数属于暂时缓种，不属于接种禁忌。后期病情稳定后或特殊的治疗结束后就可以考虑接种。

老年人和慢性基础性疾病的人，是新冠病毒感染后容易导致重症和死亡的高风险人群，一方面要做好自身防护，另一方面病情稳定后，要尽快完成疫苗接种。

接种新冠病毒疫苗后依然有可能感染，

是不是没有必要接种？

接种新冠病毒疫苗可以预防感染发病，也可以预防重症和死亡。接种新冠病毒疫苗预防重症和死亡的效果是显著的。

世界卫生组织以及各个国家和地区，都在推动新冠病毒疫苗接种。

大量的监测和研究显示，与接种新冠病毒疫苗的人相比，未接种疫苗的人患病风险、重症和死亡风险高出很多。这种风险通过疫苗接种可以大大降低。

独居老人与社会接触少，且家中无人，

是否还有接种疫苗的必要？

独居不意味着与社会完全隔离。

新冠流行早期由于传染源不广泛，对大多数人来说感染的风险相对较低。但当前的奥密克戎变异株传染性强、传播速度快、传播过程隐匿，每个人感染病毒的风险都在增大，包括独居老人。

老年人一方面免疫力在衰退，另一方面大多有基础性疾病，感染病毒后重症风险较高。建议不管是独居还是与家人同住的老年朋友尽快接种疫苗，自己得到更好的保护，也使家人安心。

和青壮年人群相比，

老年人对疫苗的不良反应更高还是更低？

疫苗不良反应是由于疫苗本身固有的特性，以及受种者个体的差异因素，接种疫苗之后可能会有少数人出现一些与预防接种目的无关或者意外的反应。疫苗不良反应包括一般反应和异常反应。

我国目前在持续进行新冠病毒疫苗疑似预防接种异常反应监测工作，60岁及以上老年人群新冠病毒疫苗不良反应总体报告发生率略低于60岁以下人群报告水平，绝大多数是一般反应，少数属于异常反应，严重异常反应的报告发生率低于百万分之一。