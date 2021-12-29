奥密克戎对抗体中和作用存在大量逃逸现象

科技日报北京12月28日电 （记者张梦然）据英国《自然》杂志近日刊登的论文，包括法国巴斯德研究院科学家在内的团队，日前从比利时的一名患者体内分离了奥密克戎病毒，并分析了该病毒对于目前已批准临床使用或仍在开发中的9种单克隆抗体的敏感性。结果发现，奥密克戎变异株能完全抵抗或部分抵抗实验中所有单克隆抗体的中和作用。

其中，5种抗体（Bamlanivimab、Etesevimab、Casirivimab、Imdevimab和Regdanvimab）对奥密克戎无效；2种抗体（Cilgavimab和Andintrevimab）对奥密克戎的中和活性比它们对德尔塔的活性降低了约20倍；Sotrovimab抗奥密克戎的活性比抗德尔塔的活性降低了约3倍。

在辉瑞疫苗（16人）或阿斯利康疫苗接种者（18人）打完第二针5个月后采集的血清中，未检测到对奥密克戎的抗病毒活性。从来自20名辉瑞疫苗第三针接种者的血清样本中，研究团队发现对奥密克戎的中和活性提高了6倍。在出现症状后6个月或12个月采集的40名康复者（有感染史）的血清中，对奥密克戎的中和活性要么很低、要么没有。不过，在这些康复者中打过一针辉瑞疫苗的22人，其体内的中和活性比没有感染史的两针疫苗接种者更高。

这些初步分析全部基于疫苗接种者或感染康复者的血清，但研究团队指出，这些血清的样本量较少，而且他们只分析了辉瑞和阿斯利康这两种疫苗。分析结果表明，抗体疗法或需针对奥密克戎进行快速调整，疫苗加强针也许能增强对奥密克戎的中和能力。