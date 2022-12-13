《青岛市新冠病毒感染者居家中医药治疗指南》发布

据“青岛卫生健康”微信公众号消息，12月11日，为充分发挥中医药优势特色，指导做好新冠病毒感染者居家中医药治疗工作，根据国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》核心要义，青岛市卫生健康委组织专家结合青岛市实际，制定印发了《青岛市新冠病毒感染者居家中医药治疗指南》。

青岛市新冠病毒感染者居家中医药治疗指南

一、适用对象

（一）未合并严重基础疾病的无症状或症状轻微的居家感染者。

（二）基础疾病处于稳定期，无严重心肝肺肾脑等重要脏器功能不全等需要住院治疗情况的居家感染者。

二、治疗方案

（一）推荐方药

通用方：清肺排毒汤

药物组成：麻黄9g、炙甘草6g、杏仁9g、生石膏15-30g(先煎)、桂枝9g、泽泻9g、猪苓9g、白术9g、茯苓15g、柴胡16g、黄芩6g、姜半夏9g、生姜9g、紫菀9g、冬花9g、射干9g、细辛6g、山药12g、枳实6g、陈皮6g、藿香9g。

备注：

1. 儿童应在医师指导下根据体重减量应用。合并高血压、心律失常、睡眠障碍的感染者，麻黄用量酌减。

2. 无症状感染者用药取上方1/2剂量。

（二）推荐中成药

1.以鼻、咽部症状为主要表现者：表现为鼻塞、流涕、咽干痒、咽痛等，无发热或仅有低热。

推荐用药：连花清瘟颗粒（胶囊）、苦甘颗粒、银翘解毒颗粒等任选一种；咽痛明显者合用苦金片或蒲地蓝消炎片（口服液）；儿童可根据体重减量应用或用小儿豉翘清热颗粒。

2.以发热、咽痛症状为主要表现者：表现为发热、咽痛、头痛口渴、轻微恶寒、身体酸楚不适。

推荐用药：连花清瘟颗粒（胶囊）、苦甘颗粒、银翘解毒颗粒等任选一种合用小柴胡颗粒或清开灵颗粒（胶囊、口服药）等。儿童可根据体重减量应用或用小儿清咽颗粒。

3.以恶寒、身体疼痛症状为主要表现者：表现为恶寒甚、发热、周身肌肉关节疼痛明显、头痛、无汗。

推荐用药：感冒清热颗粒、荆防败毒颗粒等任选一种。儿童可根据体重减量应用或用小儿柴桂退热颗粒。

4.以咳嗽症状为主要表现者：表现为咽痒、咳嗽，痰少或无痰。

推荐用药：复方鲜竹沥液、宣肺败毒颗粒、杏苏止咳颗粒、急支糖浆等任选一种，儿童可根据体重减量应用或用小儿肺热咳喘颗粒、清宣止咳颗粒。

5.以胃肠道症状为主要表现者：表现为恶心、食欲不振，大便稀溏等。

推荐用药：藿香正气水（丸、胶囊、口服药）。儿童可根据体重减量应用。

（三）中医适宜技术

1.穴位按揉：具有调畅气机，和谐情志，提高机体免疫力的作用。

选穴：迎香、尺泽、足三里、阴陵泉、三阴交等。

操作方法：按揉穴位，拇指按压1分钟，双手交替，重复 3-5 次。

2.刮痧疗法：具有解表宣透郁热和驱邪的作用。

部位选取：可刮风池穴、风府穴、肩井穴区域及脊柱两侧足太阳膀胱经区域，发热可加刮大椎穴区域，咳嗽咽痛可加刮肺俞穴和背部肺的投影区。

操作方法：用刮痧板蘸取适量刮痧油，均匀涂抹于刮痧部位，由上向下、由内向外，单方向刮拭。每个部位一般刮拭20-30次，局部刮痧一般5-10分钟。

注意事项：特殊皮肤病患者、孕妇、皮肤娇嫩的婴儿、体质特别虚弱者慎用。

3.中药足浴：花椒、生姜、葱白、盐等适量，加入适量水煮开，待水温降至适宜温度后泡脚，以身体微微出汗为宜，每次20-30分钟，可增强机体免疫力，有助睡眠。