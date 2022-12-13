北京全力保障市民就医用药需求（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京12月12日电 （记者朱竞若、贺勇）12月11日，北京全市发热门诊就诊患者2.2万人次，是一周前的16倍；120急救电话呼入量急剧增加，12月9日达到高峰，日呼3.1万次，为常态时的6倍。随着疫情防控政策优化调整，北京市结合“新十条”措施采取一系列工作举措，有序应对疫情新变化，全市医院发热门诊从94家增长至303家；各方协调资源，保障医药物资供应，12月12日向市场一次性投放2500万新冠抗原检测试剂，全力保障市民就医用药需求。

北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂在12日举行的新闻发布会上介绍，当前新冠病毒感染者首选居家休息康复，但各个医院发热门诊就诊量和流感样病例数也快速攀升，为此，北京市迅速对就医服务措施进行了优化调整，采取推进发热门诊建设、强化院前急救工作、完善分级诊疗服务体系、加强合理用药指导等多项举措，积极应对疫情变化。

针对群众反映的医院发热门诊就医难问题，北京迅速部署全市发热门诊和诊室扩面增容，要求二级以上医院和有条件的基层医疗机构均要开设发热门诊或诊室，增派人员力量。目前，全市全部二级以上医院均开设发热门诊或诊室，其中24小时开诊的235家，可接诊发热儿童的100家。全市349家正式运行的社区卫生服务中心全部设立发热诊区，为有发热等11类症状的患者提供诊疗服务。

同时，为了应对电话呼入高峰，北京急救中心扩容120调度指挥系统，调整接听调派模式，优化调派流程，调整人员班次，补充力量增加120接听受理坐席。为加强合理用药指导，北京市制定《新冠病毒感染者用药目录（第一版）》，该目录是对第九版诊疗方案中推荐用药的完善和补充，包括108个中西药药品，患者可根据自身症状需求从零售药店、电商平台等多种渠道购买。

针对群众反映的医药物资用品供应紧张的问题，北京市多措并举，迅速建立每日会商机制，监测重点医药物资市场供需情况，摸清药品缺口，及时调整更新保供物资品种和数量；积极协调，争取中央和兄弟省份支持，在全国范围内调配货源；协调本市防控药品生产企业与经营企业及医院对接，开通“绿色通道”，加快紧缺药品由生产向批发、零售环节流转，打通药品供应“最后一公里”；迅速制定解热镇痛类药品国际采购建议清单，组织开展电商平台国际采购。据介绍，抗原检测试剂后续会加大投放力度，同时退烧类、清热解毒类等防控药品也将加速投放至医院、零售药店。

李昂也作出提示，新冠病毒的致病性减弱，广大市民无需对病毒“谈虎色变”，出现发热等症状时不要恐慌，首选居家休息、合理用药、自我康复，如症状持续加重及时到医疗机构就诊。

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 07 版）