新华时评：发热门诊要应设尽设、应开尽开

坚持发热门诊应设尽设、应开尽开，是优化落实疫情防控措施的重要之举。面对疫情防控新形势和新冠病毒变异株新特点，各地积极开设发热门诊、急诊，多措并举保障群众求医问药需求，将有效强化诊疗力量，稳定社会民心，成为统筹好疫情防控与经济社会发展坚实后盾。

确保发热门诊应设尽设、应开尽开，考验着各地的担当与能力。疫情防控政策优化调整，并不意味着完全“放开”。要始终以人民生命健康为中心，结合防控形势，立足患者需求，科学统筹医疗资源，扩充医疗力量，进一步简化、优化发热患者就诊流程，具备条件的基层医疗卫生机构也要开设发热门诊或者发热诊室，最大限度保障人民群众的基本医疗服务。同时，还应关心好、维护好广大医务工作人员的基本权益，为冲锋陷阵的白衣天使们扫除后顾之忧。

确保发热门诊运行秩序，也离不开广大人民群众的支持。要与人民同心，创新方式加强科普宣传，疏导和安抚社会上的焦虑、恐慌情绪，与人民群众共同做好新冠病毒阳性感染者分级分类管理工作，支持有条件的轻症和无症状感染者进行居家自我照护，通过线上方式给予他们必要的诊疗支持。对于确需前往医院就诊的患者，要引导其做好防护，最大限度降低交叉感染风险。

人民至上，生命至上，我们以人民为中心的思想始终未曾动摇。依据不断变化的疫情形势与新冠病毒变异株的新特点，主动提升防控措施的可操作性和针对性，认真满足人民群众需求，我们便能走小步、不停步，共同守护好人民群众的生命安全和身体健康。