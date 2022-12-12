走小步不停步 持续优化防疫措施

当前，我国疫情防控面临新形势新任务。随着病毒变异，以及疫苗接种的普及、防控经验的积累，奥密克戎导致的住院率、重症率、病死率都在大幅降低。

面对复杂多变的疫情态势，我国走小步不停步，持续优化防疫措施。面对奥密克戎变异株传染性极强、致病性大大减弱的特征，我国出台新十条优化措施，全国各地迅速行动，精准划定高风险区，优化核酸检测，调整隔离方式，按规定取消查验核酸阴性证明、健康码和行程码等，真正做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。

持续优化防疫措施，须加强医疗资源准备。做好医疗资源准备，是下一阶段防疫工作的先手棋。其中，分级诊疗是合理配置医疗资源的关键。从基本国情看，我国人口基数大、老年人及脆弱人群众多，医疗卫生资源总量不足，提升医疗效率尤为重要；从临床实践看，疫情发生以来，全国各地发热门诊、ICU病房、定点医院等不断扩容，为分级诊疗打下坚实医疗基础；从社会心态看，帮助不同情况感染者明确诊疗制度安排，有利于消解“轻症重治”的就医紧张，最大限度满足人民群众的诊疗需求。对实行居家自我照护的感染者，应充分发挥基层卫生机构与家庭医生的兜底作用，给予专业医疗指导、保障健康监测和用药需求，帮助患者尽早康复；对重症或有重症风险的患者，应进一步做好发热门诊建设、完善定点医院就医流程等，全面提升定点医院救治水平，打好诊疗体系“平疫结合”的有准备之仗。

持续优化防疫措施，须筑牢疫苗接种防线。国内外研究和防控实践证明，接种疫苗是保护老年人等重点人群的关键手段，是在疫情广泛传播情况下降低人群重症和死亡的最有效手段，是直接决定一个社会能否抵御疫情冲击的关键变量。截至11月28日，我国60岁以上老年人完成全程接种人数占老年人口的86.42%，完成加强免疫接种1亿8151.1万人。其中，80岁以上老年人完成全程接种人数占80岁以上人口的65.8%，完成加强免疫接种1445.6万人。这说明，还有相当部分老年人尚未完成全程接种和加强免疫接种，老年人现有疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，提高老年人的全程接种率和加强针接种率非常必要也十分迫切。要在网格化布局医联体基础上，加强对老年人分级健康监测，做好配套医疗保障、急救设备、监测处置，优化接种服务、细化便民措施，要以通俗易懂、温暖体贴的系统动员，打消老年人相关顾虑，增强接种疫苗的积极性主动性。

持续优化防疫措施，须持续提升防控意识。面对复杂多变的形势，保持清醒镇定、理性判断至关重要。自古以来，我国就有“未病先防、既病防变”防治理念。优化防疫措施，对个人日常增强健康意识、提升防疫技能提出了更高的要求。在个人观念方面，要摒弃放松躺平、“早阳早好”等错误思想，既不任由风险扩散，也不恐慌焦虑，囤抢物资；在防疫理念方面，坚持树牢“做自己健康第一责任人”意识，积极掌握疫情防控相关健康知识，培养良好卫生习惯，室内注意消毒通风，室外正确佩戴口罩，尽量保持社交距离，通过合理膳食、适当运动强健体质，提高自我防护能力，筑牢个人及家人的免疫“防护墙”。