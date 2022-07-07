直播预告：什么样的糖尿病患者适合做手术治疗？

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

7月8日15:00，南京医科大学第一附属医院减重代谢外科主任梁辉将做客直播间，就减重代谢手术治疗糖尿病的相关问题与网友进行分享。

专家介绍：

梁辉，南京医科大学第一附属医院减重代谢外科主任，主任医师，教授，医学博士，硕士研究生导师。担任中华医学会外科学分会甲状腺代谢外科学组委员；国家卫健委能力建设与继续教育专家委员会减重代谢外科专委会副主任委员等学术任职。

擅长：肥胖及其相关代谢性疾病（2型糖尿病、多囊卵巢综合症、呼吸睡眠暂停综合症等）的微创手术治疗，在肥胖及相关代谢性疾病的临床与基础研究方面也有很深的造诣。同时擅长胃肿瘤及腹膜后肿瘤的微创及常规手术治疗，胃食管返流性疾病、食管裂孔疝、膈疝的微创手术治疗， 微创及常规手术治疗和门静脉高压症的手术治疗。