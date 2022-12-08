张伯礼支招：如何做好自己健康第一责任人

近日，全国各地防控措施密集调整，部分城市进入公共场所已经不用出示核酸阴性证明，不扫场所码。但解封不等于解防，随着防控措施的优化，对个人防护要求也随之提高。每个人都是自己健康第一责任人。

如何备药？有了症状咋处理？老人孩子怎么办？

有人疑惑，甚至有人恐慌，对此中国工程院院士张伯礼表示，个人依然要坚持过去行之有效的防控措施，慎用网络上宣传而不常用的药物，鼓励家庭自备抗原试剂盒进行自测。

日常家中该如何备药？

在新冠肺炎疫情期间，很多人养成了良好的卫生习惯，比如出门戴口罩，回家勤洗手。对此张伯礼院士表示，目前日常生活中，依然要坚持正确佩戴一次性使用医用口罩或以上防护级别口罩，特别在封闭场所及人员密集的地方。外出回来要洗手并做好手部消毒，同时在外面减少触摸公共部位，如商场门帘、扶梯、电梯开关等，不要用手触碰口鼻眼。

目前随着生活秩序的逐渐恢复，很多地方又恢复了往日车水马龙的景象。张伯礼院士建议，还是尽量少聚集，在人多的地方应保持社交距离，在召开会议、乘坐电梯、超市购物缴费等人员聚集场合时，应保证社交距离1米以上；咳嗽打喷嚏时，应用纸巾遮住口鼻，然后将纸巾包好后置于垃圾桶内或采用肘臂遮挡，不应随地吐痰。

“流感、新冠流行期间，每天外出回家，可以用冰盐水漱漱口、用棉签刷刷鼻腔。”张伯礼院士说。

针对目前药店中很多感冒药供不应求的情况，张伯礼院士提醒，在药物预备方面，抗疫实践中总结筛选了以“三药三方”（“三药”即金花清感颗粒、连花清瘟颗粒和胶囊、血必净注射液，“三方”为清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方）为代表的有效药物，但需要在医生指导下使用。家中可适量预备一些治疗感冒、咳嗽等类药物，包括解热镇痛药、中成药，常规感冒药和日常用药即可。慎用网络上宣传而不常用的药物。

出现感冒发烧症状怎么办？

冬季本身就是感冒高发的季节，很多人担心自己一旦出现感冒发烧的症状，不知道该怎么办。对此张伯礼院士表示，如居民发现自己一旦有发热、咽痛、咳嗽等症状，应及时及早服用治疗感冒的中成药，首次用药量加倍，且多喝开水，多休息。且暂时自我隔离，尽量避免外出就医奔波，减少感染或传播风险。

“鼓励家庭自备抗原试剂盒，进行自测，期间应尽量与家人隔离，如自测结果出现抗原阳性，应及时联系社区和医院，进行隔离和治疗。”张伯礼院士建议， 如果家中没有备有核酸抗原测试盒，或者患者特别是年老或儿童患者，出现持续高热伴有频繁干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等情况，要及时联系社区和医院，与工作人员取得沟通，视患者的情况选择不同的方案，如上门核酸、社区买药、就近原则送往发热门诊或定点医疗机构就医等。

对于老年人和儿童等重点人群应该如何防护？

目前，我国一些地区老年人群的新冠病毒疫苗接种率仍然相对较低，之前北京、重庆均出现了高龄老人因新冠感染死亡的病例。

“除了日常防护外，对于65岁以上特别是80岁以上的老年人，最有效的保护就是接种疫苗。”张伯礼提醒，由于老年人的免疫功能相对较弱，65岁以上人群完成疫苗基础免疫后产生的抗体水平和保护效果比18至59岁人群相对较低，而一旦感染，发生重症、危重症的比例也较高。因此，对于还未接种疫苗的老年人，如果没有绝对禁忌症，建议要尽快主动接种疫苗。

对于儿童，特别是低龄儿童，张伯礼建议，不仅要做好儿童本人的个人防护，其家长、监护人也要做好相应的防护措施。3岁以上孩子要做到全程接种疫苗，外出正确佩戴口罩，做好卫生，保持社交距离，避免去人群密集的公共场所；家长、监护人要做好平衡营养膳食，安排好作息，提高儿童免疫力，保持儿童房间整洁，通过适时开门和开窗保证足够新风量，关注儿童心理健康等。

心理上也应作好准备

疫情防控政策优化，民众自我保护的意识应该增强，每个人都是自己健康的第一责任人。除了做好上边讲的准备工作外，还要保持平和的心态，不焦虑、不恐惧，不要听信谣言和不实的信息。

“当周围出现确诊病例、被隔离等事态时，正确对待，积极接纳，既来之，则安之。”张伯礼院士表示，不要轻信不明来源的信息，要从官方渠道获取信息。积极做好情绪平复工作，自我调适，如读书、写字、八段锦、太极拳等，保证身心的放松；对于儿童、青少年的家长，也需注意不要将焦虑情绪传递给孩子，保证孩子心理的健康状态。

“如果民众特别是新冠肺炎确诊患者、密接和无症状感染者，的确无法通过自己排解心理问题，甚至影响到日常的学习、工作和生活，须及时向专业心理医生或精神科医生寻求治疗。”张伯礼院士建议。