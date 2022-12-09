国家卫健委：按照城市的人口规模 把方舱医院升级改造成亚定点医院

人民网北京12月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉介绍，做好医疗资源的准备，是做好下一阶段医疗服务工作的“先手棋”和“关键棋”。目前，全国的重症医学床位总数是13.81万张，其中三级医疗机构重症医学床位是10.65万张。重症医学床位接近10张/10万人的水平。重症医学的医师总数是8.05万人，“可转换ICU”储备医师10.6万人，重症专业的护士是22万人，另有“可转换ICU”护士是17.77万人。

焦雅辉表示，为了更好地满足和适应下一阶段医疗服务的需求，也印发了相关文件，指导各地加强医疗资源的准备和建设。主要包括以下几个方面：

一是进一步做好发热门诊的建设。二级以上医院要开设发热门诊，应设尽设、应开尽开，具备条件的基层医疗卫生机构也要开设发热门诊或者发热诊室，并且要配备充足的力量，尽最大可能来满足人民群众就医需求。

二是指导各地加强定点医院医疗资源的准备。定点医院医疗资源准备，包括重症床位的准备，对于省会城市，以及发挥区域医疗中心作用的中心城市的定点医院，要求更高，除了准备好重症床位资源以外，还要提高其综合诊疗能力，包括设置血液透析中心、分娩室、儿科等，另外，要组建多学科诊疗团队，以提升定点医院的综合医疗服务能力。

三是要以地市为单位，按照城市的人口规模，把方舱医院升级改造成亚定点医院。所谓亚定点医院，就是在方舱医院的基础上，使其具备一定的治疗功能，要按照其床位10%的比例来改造监护床位。

四是二级医院重症资源的准备。要求各地要把二级医院重症监护科和重症监护病房按照标准进行改造，作为三级医院重症资源的重要补充。

五是三级医疗机构重症资源的扩容和改造。要求三级医院综合ICU要达到床位总数4%的比例。此外，对于各个专科ICU，要按照综合ICU的标准来进行扩容改造和建设。再按照床位总数4%的比例改造可转换ICU床位，需要的时候，可以在24小时内迅速转换成重症ICU的资源，保证综合ICU和可转换ICU能够达到医院床位总数的8%。另外，还有一部分专科ICU床位作为重要补充。

有了床位准备后，还需要医生和护士医务力量的准备。除了综合ICU的医护力量以外，要求对其他专科ICU的医务人员，重点是内科、急诊科、儿科等相关专业医务人员，进行综合ICU知识技能方面的训练和培训，确保在需要的时候，能够快速补充到重症医学专业队伍当中。按照现在床医比和床护比，再额外扩充20%到30%的医疗力量作为重症力量的补充。

所有这些扩容和改造工作，要求各地务必在12月底之前完成。