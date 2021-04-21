专家：建立免疫屏障可减缓疾病流行 保护年幼者过敏者

人民网北京4月21日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，建立免疫屏障的主要作用有三个：

一是通过免疫屏障的建立，让疾病流行减缓，或最终达到流行终止的目的。免疫屏障和群体免疫相同，群体免疫与疫苗的保护效力和接种率有关。目前，能改变、能提高的就是接种率，接种率越高，免疫屏障形成得就越容易，这样，疾病流行就会减缓下来、终止下来。

二是病毒变异之所以在有些地方出现加剧，是因为人没有免疫力，病毒就不断在人体内复制，在不同人群间进行传播。病毒在复制和传播的过程中，就有可能加大变异情况的发生。如果建立了免疫屏障，病毒的传播和流行遇到有免疫力的人就会终止，终止后病毒就不会再传下去，变异也就会减缓下来。

三是通过免疫屏障的建立，让那些疫苗接种禁忌范围内的人群比如小年龄组、过敏者等得到保护。