中消协提醒：理性看待医美需求

近年来，医疗美容正逐步成为一些消费者的热门选择。然而，医美行业从业者“鱼龙混杂”，暗藏不少消费风险和陷阱。中国消费者协会日前发出提醒，广大消费者要理性看待医美需求，正确选择医美机构，审慎做出医美决策。

何谓医美？根据国家卫健委发布的《医疗美容服务管理办法》相关规定，所谓医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。据业内人士介绍，医疗美容大体可分为皮肤美容类、整容整形类、美体美容类，与生活美容、一般医疗行为有着明显的不同。

爱美之心人皆有之。近年来，国内医美消费需求快速增长。解放军总医院第七医学中心皮肤科教授、中国整形美容协会副会长杨蓉娅介绍，随着消费水平的提高，以及国内医美技术不断进步和市场监管逐渐完善，我国医疗美容市场增长潜力持续释放，行业发展前景可观。

医美市场快速发展的同时，相关的消费纠纷也不断增多。中国消费者协会统计数据显示，从2015年到2020年，全国消协组织每年收到的医美行业投诉从483件增长到7233件。根据相关投诉数据分析，当前医疗美容存在的主要问题有：部分医美机构证照不齐全，未取得医美经营许可或超范围经营；机构工作人员不具备执业资格，操作不规范；医疗产品渠道不明，部分医美机构使用假货、水货针剂以及山寨设备等；医美效果难以评估，服务质量与消费者预期仍有较大差距。

在中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江看来，当前医美消费有两大突出问题。一是模糊定价违规收费。医美从业人员资质信息、医美服务项目和服务价格的公示情况是消费者在接受医美服务前最想了解的，但部分医美机构不按规定公示或仅提供模糊价格，如公示价格区间而不公示确定价格，严重侵犯消费者的知情权。二是医疗美容安全堪忧，风险警示不足。医美机构场所内经常悬挂各种医美治疗前后对比图，夸大手术效果，只字不提手术风险，导致消费者只追求手术效果而忽视医疗手术风险。

当前，我国医美市场的监管治理体系正在逐步完善，如何更好规范市场秩序、保护消费者合法权益？

陈音江建议，医美经营者要把消费者权益放到首位，诚信守法经营，严格按照相关法律法规开展相关经营活动。比如，平台要完善规则措施和加强审核管理，尤其是严查各种医美虚假夸大宣传行为；医美机构要公示经营资质及服务信息，为消费者提供安全可靠的医美服务；开展合规营销，不做夸大其词或其他误导性的宣传。

中消协提醒广大消费者，医美消费事关自身健康，应慎重选择。

选择正规机构。消费者在选择医美机构时，可以通过卫生部门的官方网站，查验医美机构相关经营证件是否合规、有效，了解医生是否具有医师资格证书和医师执业证书等相关信息。

仔细审查合同。在签订医疗美容合同时，应当仔细阅读相关条款是否合理，除了检查医疗机构和操作医师是否具有相关资质以外，还应检查麻醉、场所消毒、药械使用等各项目的标准和收费明细，确保自身的知情权与选择权。

全面了解风险。在医疗美容前，消费者应当对所做项目的信息和内容充分掌握，与主诊医师充分沟通，知悉该项目的风险性与禁忌症。

此外，中消协还建议，消费者应留存好消费凭证，在医美消费过程中，如果遇到权益受损问题，应当及时有效维权。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 19 版）