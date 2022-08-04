中消协建议加强对预制菜等新业态研究

中国消费者协会8月2日发布的《2022年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，上半年，消费者投诉总体呈上升态势，其中，网购生鲜食品不新鲜、堂食中使用预制菜未告知等被点名。中消协建议，加强对预制菜等新业态研究。

中消协指出，近年来，相关行政部门在守护人民群众舌尖上的安全方面做了大量工作，但是仍有一些新问题需要引起重视，主要包括：预制菜菜品标识不详细，外卖、堂食中使用预制菜未告知，消费者知情权、选择权受到损害；网购生鲜食品不新鲜，如用死鱼、死虾冒充活鱼活虾，用冷冻肉冒充新鲜肉等。

此前，有消费者吐槽称，大老远跑去餐馆吃饭，没想到吃到了预制菜，早知道是预制菜还不如在家点外卖。对此，中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示，消费者权益保护法规定，消费者享有知悉商品和服务真实情况的权利。菜品是不是现场做、是否足够新鲜，消费者享有知情权。

中消协建议，相关政府部门加强对预制菜等新业态研究，强化从业人员资质、进货渠道管理、标签标注等规定，防范食品安全风险。同时，线上线下食品经营者应当严格落实有关法律规定，加强对食品安全的管理，特别是在生鲜、进口食品方面，要杜绝违法添加、以次充好、缺斤短两等违法行为。（杨召奎）