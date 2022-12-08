对养老院、福利院等特殊机构 国家卫健委提出这些防疫要求

人民网北京12月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

“老年人和儿童是疫情防控中特别需要关注的群体，而老年人又是新冠肺炎重症的高风险人群，所以当社会面出现疫情传播，养老院、福利院等机构不可避免地受到影响。”会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，新十条特别提出，进入养老院、福利院等机构仍需查验核酸检测证明、健康码，这能大大降低将病毒带入到这些机构的风险。对于养老院等特殊机构，有以下要求：

第一，在平时，要落实好预防性措施。做好环境通风、环境卫生，提醒和协助老年人、福利院里的儿童做好手卫生，工作人员要规范戴口罩，尽可能把新冠肺炎感染风险降到最低。同时，大家不要相互聚集和串门，相对减少人员流动，做好一系列预防工作。

第二，一旦发生感染，做好相关预案。科学分区管理，把感染的老人和未感染的老人分别安置，同时要求工作人员相对固定，避免影响更多人。

目前，很多养老机构内设医务室，也有一些养老机构与医疗机构有相应的联系，所以要对感染的老人进行评估，比如症状比较轻、没有症状的，可以安置在养老机构内进行观察和对症治疗。如果病情比较重的，或者是基础性疾病加重的，要及时送到医院救治。在养老机构就地治疗的过程中，可以发挥医务室的作用，另外，也可以派驻医务人员驻点，进行专业医疗服务工作。必要时，在大型集中化的养老机构要派驻急救车辆，保证有病情加重的感染老人能够及时转运到医院进行治疗。

郭燕红强调，接种疫苗可以有效降低重症和死亡风险，建议没有禁忌症、符合接种条件的老年人，要尽快接种新冠疫苗，做到应接尽接。