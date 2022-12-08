北京实行十条优化疫情防控措施

7日晚，北京召开第430场疫情防控新闻发布会，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，首都疫情防控面临新形势、新任务，要深入贯彻落实党中央国务院决策部署，贯彻新十条进一步优化措施，根据当前疫情形势和病毒变异情况，完整、全面、准确地把握和执行各项优化防控要求。

发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室、首都严格进京管理联防联控协调机制办公室副主任，北京市卫生健康委员会党委书记钟东波通报称，为贯彻落实《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》要求，结合北京疫情形势和防控工作实际，北京疫情防控工作领导小组办公室、首都严格进京管理联防联控协调机制办公室决定，北京市自即日起实行十条优化疫情防控工作措施。

相关举措包括科学精准划分风险区域，不得随意扩大到小区、社区和街道（乡镇）等区域，不得采取各种形式的临时封控；优化核酸检测查验措施，对进返京人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施，抵京后不再执行落地“三天三检”，按照北京市有关防控规定执行；优化学校疫情防控，没有疫情的学校要正常开展线下教学活动，强化师生缺课缺勤报告制度和日常症状监测，有疫情的学校要精准划定风险区域，风险区域外仍要保证正常的教学、生活等秩序等。

北京市疾病预防控制中心相关负责人提示，希望首都市民朋友继续理解、支持和配合首都防疫政策，坚持良好的个人卫生习惯，做好自身健康的第一责任人。