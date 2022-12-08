新冠疫情防控措施再优化，“不安全感”没必要

12月7日，新冠疫情防控措施继11月11日发布“二十条”后再次进行优化——阳性感染者可选择居家隔离、不得采取各种形式的临时封控、跨地区流动不再查验核酸和健康码……

新冠大流行尚未结束，有部分公众担忧，优化措施会增加感染者数量，并带来对症药物的短缺和医疗资源的挤兑，也有部分公众已经开始超量购买药物……这样的“不安全感”有必要吗？

“疫情发生以来，我国在疫情常态化防控的同时，积极加快药物研发、疫苗接种、能力培训、物资储备等各项工作，取得了积极进展和成效。”在12月7日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，我国抗疫的能力和系统的韧性，为进一步优化调整策略和措施创造了条件，为最终战胜疫情奠定了基础。

做好政策平稳有序衔接

“做好阳性感染者转为居家隔离的安全管理工作，要避免造成新的社会面的感染。” 国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜表示，要做好政策的平稳有序衔接，要做好医疗资源的准备和储备工作，把防控资源更多地投入到重点人群身上，摸清他们的健康状况，做好摸底建档，分级分类管理，把工作做得更实更细还要更有温度。

王贺胜表示，各部门各地方成立工作专班，加强对各级党政干部和工作人员的培训指导，理解吃透政策要求，把优化措施落实到位。在执行中，充实基层专业防控力量，强化社区医疗卫生机构分级诊疗，加强居民健康管理和服务。对于人口密集的大城市，要提升监测预警的灵敏度，更加突出精细精准和高效，推动各项优化措施落地见效。针对群众急难愁盼问题，做到接诉即办。

大量准备工作已经就绪

“当前需要密切关注新冠病毒的变异情况、各地报告新冠感染后重症及死亡情况、医疗资源占用的情况等。”国家卫生健康委副主任李斌表示，相关部门已经做了大量准备工作，而且在进一步加强。

据介绍，在疫苗接种方面，全人群疫苗完全接种率超过了90%。近期，又针对促进老年人疫苗接种工作进行了重点部署，加强药物的研发、生产和储备，重点储备抗新冠病毒的药物，中药以及儿童和老年人的治疗药物和常规药物。在医疗救治资源准备方面，完善分级诊疗救治体系，增加定点医院重症病床、ICU以及相关救治设备与物资。统筹新冠感染者的救治和日常医疗服务保障工作，尽最大可能不影响正常医疗服务，保障其他医疗机构满足人民群众看病就医的需求。强化基层能力建设。此外，相关部门还加强了病毒变异、疾病严重性、医疗资源使用情况的监测，并进一步强化养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所的疫情防控工作。

无需囤药，准备充足

“这几年，我们积累了大量的临床诊疗经验，对于感染新冠病毒的治疗，积累了很好的治疗办法。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红说，绝大多数的奥密克戎感染者是轻症和无症状感染者，重症比例较小。一部分患者会发热、咽痛、咳嗽，用一些退热药、止咳化痰的药物对症治疗即可。

“对于普通型或者有进展为重症风险因素的患者，可以尽早地用抗病毒药物进行抗病毒治疗。”郭燕红强调，抗病毒的药物一定要在医生的指导下来服用。此外，中西医结合、中西医并重也非常重要，中药在病毒性感染治疗过程当中有着独特的优势。

在满足公众用药需求方面，国家卫健委已经要求县级以上医疗机构加强对对症治疗的药物、抗病毒药物等（包括中药、西药）、抗原试剂的准备，以保证这些药物的可及性和用药安全性。

“没有必要去囤积和抢购药物。随着整个工作的部署，无论是在药品销售网点，还是在医疗机构，这些药物是充足的。”郭燕红说。

防控措施的进一步优化，更好地保障了人民群众正常生产生活秩序。针对“恢复到疫情前的生活状态需要哪些基本条件，是否已经做好准备”的问题，梁万年表示，对病毒和疾病认识的进一步加深、疾病危害性的下降、有效的疫苗和药物的供给、应急处置能力和救治能力的提升等都是恢复疫情前生活状态的关键要素。疫情防控离不开每个人的参与、理解、配合，需要社会同心、同向、同行。